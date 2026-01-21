與朱立倫尬場？ 鄭麗文今臉書推薦「台東限定乖乖」

國民黨主席鄭麗文今在臉書推薦「台東限定乖乖」。截自鄭麗文臉書



記者周志豪／台北報導

國民黨前主席朱立倫跨年夜應台東縣長饒慶鈴之邀前往台東聽張惠妹演唱會，隔天還與饒一起參加元旦升旗，展現兩人好交情。執「反朱派」大旗的國民黨主席鄭麗文下午突兀在臉書宣傳「台東限定乖乖」，引發與朱尬場聯想。

鄭麗文在臉書表示，今天變成「乖乖富翁」了，感謝饒慶鈴寄來的「台東限定乖乖」，總共有6種不同口味，是將台東在地的特色食材融合進經典的乖乖當中，實在是非常有創意的特色零食。

鄭麗文說，乖乖一直都是自己的最愛，所以今天一收到就迫不及待的拆開了一包「鳳梨釋迦」口味試吃，非常香甜特別的味道，跟大家大力推薦，也希望大家多多支持台東的在地特色產品。

