與李乾龍見面談市長選舉？侯友宜這樣說

▲新北市長侯友宜說，這部分都會按照既定節奏往前邁進。（圖／新北市政府提供）

[NOWnews今日新聞] 2026地方選舉倒數，國民黨新北市長人選遲未定，國民黨秘書長李乾龍昨表示，這周與市長侯友宜見面沒問題。對此，侯友宜今（28）日表示，這部分都會按照既定節奏往前邁進，請大家放心。

有關台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然「李劉會」協調方式，國民黨秘書長李乾龍昨表示，這周與市長侯友宜見面沒問題，國民黨中常委、新北市議員林金結也稱，會在今天向黨主席提案直接徵召李四川選新北。

對此，侯友宜今於市政會議後受訪，他表示，這個部分都會按照既定的節奏很清楚的往前邁進，請大家放心，「我們時程表很清楚，節奏也非常清楚，我們都一步一步往前走」，希望能夠贏得市民的認同跟肯定，讓我們市民得到更多的照顧，才是我的目標。

廣告 廣告

侯友宜強調，最重要的是要贏得人民的肯定，他帶領團隊在這幾年的施政一切以人民為主，所提出來的政策不分任何黨派，大家都要得到認同，人民能夠支持才是最重要的關鍵。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

「兩岸交流合作前瞻論壇」2日登場 蕭旭岑：主流民意盼兩岸交流

卓榮泰稱「台灣」101 凌濤酸：裝瘋賣傻卡位台北市長候選人

封殺軍購換論壇交流？國民黨轟「惡意謠言」：已決定提告