與李乾龍談新北市長人選？侯友宜：會按照節奏找出最適當的人

2026年1月22日新北市／針對國民黨秘書長李乾龍透露近日將碰面談新北市長人選事宜，新北市長侯友宜(中)22日出席泰山中山及板橋柏翠公托聯合開幕受訪時回應會按照節奏找出最適當的人。（吳嘉億攝）

新北市長侯友宜今（22）日到泰山區出席泰山中山及板橋柏翠公托聯合開幕儀式，受訪時被問到國民黨秘書長李乾龍預計近日將拜會討論2026新北市長人選一事，侯友宜回應自己會按照節奏、時間，找出最適當的人，讓市政能不斷延續下去。

侯友宜表示，因為這段時間都在新北各區召開行動治理座談會，還有很多市政工作在推動；強調會按照節奏、時間，找出最適當的人來讓市政不斷延續下去；也請外界不用急，重申全力以赴，把市政做好才是最重要。

