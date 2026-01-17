與李四川民調差距逐漸拉近？綠委：長跑當短跑、每天都衝刺

2026年1月17日／民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧(右)17日到淡水出席公益活動，對於民調與北市副市長李四川逐漸縮小，回應會照自己步調，把長跑當成短跑，每天都全力衝刺。（吳嘉億攝）

下屆民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（17）日到淡水出席公益活動時，受訪時被媒體問到台北市議會議長戴錫欽在廣播節目上談到與北市副市長李四川民調逐漸縮小，蘇巧慧對此回應說，一直都是照著自己步調，把長跑當成短跑，每天都全力衝刺，會帶領新北議員打出全壘打，為新北將來做貢獻。

蘇巧慧表示，這段時間一直都是照著自己的步調，強調團隊很有活力，都把長跑當成短跑，每天都全力衝刺，會像今天一樣走遍新北的每一個區塊，握更多的手，讓更多的人看到，這是最好的策略，會持續進行。

至於被問到較親藍的地方人士互動方面，蘇巧慧強調要做好市長，市政不分黨派，只要朝著讓新北市更好的方向，不分黨派、族群，都應該為城市的未來努力。

最後記者還問到黨內派系合作的問題，蘇巧慧表示，民進黨傳統一向是初選激烈，但是選後一定會團結一致。他擔任新北隊長，會把市長候選人的工作做好，讓更多的市民認同，也會帶領整個新北隊，讓議員都能夠打出全壘打，為新北的將來做貢獻。

