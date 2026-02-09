與李四川餐敘碰面 侯友宜：新北老同事回來互動不足為奇

新北市長侯友宜今回應昨天與台北市副市長李四川同台餐敘一事。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕國民黨新北市長人選還沒定案，有意參選的新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川何時會面協調引外界關注，昨天新北市長侯友宜與李四川共同出席板橋區里長聯誼會餐敘，外界關注「劉李會」進度，侯友宜今受訪表示，李四川是新北市的老同事，常常回來跟里長交流互動，這是很自然的事，不足為奇，他並讚賞李四川認真、優秀，是非常優秀的政務官。

侯友宜今天在板橋區行動治理座談會前接受媒體聯訪，對於昨天與李四川同台餐敘、「劉李會」進度情形，侯友宜回應，昨天是在板橋區里長的新春聯誼餐會裡面，其實李四川是新北市的老同事，他對新北市的里長都有一定程度的認識，所以常常回來跟大家交流互動，這是一個很自然的事情，尤其他對新北市政有相對的清楚跟認識，是一個非常優秀的政務官，里長們對他都非常欣賞，所以昨天見面不足為奇，他很認真、優秀。

