與李宗盛錄音室僵持！趙傳揭〈我很醜可是我很溫柔〉製作祕辛 為一句歌詞懷疑人生

綜藝天王胡瓜（右）節目最新一集邀來實力派歌王趙傳（左）。下面一位提供

綜藝天王胡瓜近期轉戰YouTube頻道創下高流量，最新一集邀來實力派歌王趙傳，原本規劃一場浪漫的「賞櫻之旅」，怎料錄影一開場就歪樓成「找櫻花實境秀」。兩人沿路四處碰壁問人：「櫻花在哪裡？」胡瓜更發揮強大的社交魅力，在街頭與外國遊客大秀英文，成功交到新朋友；遇到熱情粉絲時，胡瓜也不忘熱情推銷趙傳的演唱會，展現演藝圈大哥惺惺相惜的深厚交情。

天王下田當一日農夫 80歲大姊扛油飯暖心探班

原以為是賞花行程，沒想到胡瓜與趙傳最後竟被帶到農場體驗「一日農夫」。兩人從翻土、開溝到種植玉米全套做足，甚至還要挑戰沈重的農具操作，讓平時拿麥克風的兩位天王手痠到大喊：「晚上真的要抽筋了！」趙傳也難得感性表示，平時籌備演唱會從選歌、排練到票房壓力極大，每一環節都不能出錯，難得能回歸土地接觸大自然，反而感受到意想不到的紓壓。

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胡瓜（左）合體趙傳（右）。下面一位提供

錄影過程中還有段暖心插曲，農場裡一位80多歲的大姊為了犒賞大家的辛勞，親自扛著厚重的籃子、走山路送來熱騰騰的油飯。胡瓜見狀立刻上前體貼詢問：「要不要幫妳拿？」讓大姊感動直呼：「現場這麼多人，只有你問我要不要幫忙！」胡瓜細心的舉動不僅暖哭長輩，也讓現場工作人員感受到天王的親民風範。

在田間閒聊時，趙傳也大方分享音樂路上的精彩故事。談及經典名曲〈我很醜可是我很溫柔〉的製作背景，他透露曾與傳奇製作人李宗盛為了錄音細節發生爭執，兩人甚至能為了一句歌詞的詮釋方式在錄音室僵持不下。趙傳笑說：「當時真的吵到懷疑人生，但現在回頭看，那些對品質的堅持其實都是必要的，才成就了經典。」這場集笑聲、汗水與知性的「賞櫻農村行」，也讓觀眾看見兩位天王最真實的一面。



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