與李強零互動 高市：繼續推進互利

日本首相高市早苗在G20峰會發言時，大陸國務院總理李強當場離席，改由財政部長藍佛安入座大陸代表席位。高市早苗事後證實未能與李強進行接觸，但重申對日陸對話持開放態度。與此同時，大陸與日本航線大規模取消，12條航線全部航班停飛。在在顯示兩國關係陷入新一輪緊張局勢。

此外，大連海事局24日再發布航行警告，25日將在渤海部分海域執行軍事任務；另同日至28日在黃海北部部分海域實彈射擊。這是大陸自17日以來第二度延長對黃海海域實彈射擊。

根據《香港01》與日本放送協會（NHK）報導，當地時間23日在南非舉行的G20峰會上，當高市早苗發言時，李強離開座位。不過，高市早苗結束行程後表示：「正因為日中之間存在懸而未決的問題和挑戰，我們才更應該減少這些問題和挑戰，增進相互了解與合作。」

高市強調，自從擔任首相以來，一貫奉行全面推進與大陸互利共贏的戰略關係政策，同時表明將在堅持必要立場的同時，繼續作出適當回應。

不過，根據航空數據顯示，陸日航線正面臨嚴重衝擊。航班管家DAST監測發現，未來一周大陸飛往日本計畫航班取消率將在12月27日達到21.6％，創1個月以來新高。截至11月24日，已有12條航線取消所有航班。

多家大陸航空公司已宣布大規模調整赴日航班，這一調整將持續至2026年3月28日，覆蓋農曆春節假期。《法新社》報導，目前東京成田機場中國航線預訂量單日下滑65％，京都、奈良等地旅館空房率飆升至70％。

在陸日關係持續緊張之際，香港跟進暫停官方交流。香港特首李家超24日明確表示，「日本領導人公然發表極其錯誤的涉台言論，傷害中國人民感情，所有中國人都不會同意。」

據《共同社》報導，港府已暫停至少三項與日本官方交流活動，包括香港投資推廣署與日企的交流活動，以及經由教育局安排的香港學生赴日交流行程。此舉打破了在「一國兩制」下，港日交流不受陸日關係變化影響的慣例。