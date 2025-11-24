與李強G20零互動 高市早苗：開放態度與中對話

G20峰會在23日閉幕，日本首相高市早苗與中國總理李強都出席了閉幕儀式。日本媒體NHK報導，高市早苗隔著人群關注李強動態，並且在記者會上表示，沒有機會與李強交談。

日本首相高市早苗表示，「這次的G20峰會沒機會與中國總理李強交談，我會持續推進與中國之間的戰略性互惠關係，並構築有建設性、穩定的關係，這是我任職首相以來一貫的立場。」

高市早苗表示，會保持開放的態度與中國對話並未關起門，並沒有關起溝通大門，但也需要採取措施，減少兩國之間懸而未決的問題與課題，促進理解與合作。

事實上早在峰會舉行前，中國媒體中新社就曾經以「日本已付出代價」為標題發文，批評高市早苗只有2個後果，不是認錯撤回發言，避免挑戰中國紅線，就是持續挑釁舉動，成為支持率大減的短命日本首相。

峰會閉幕同一天，中國山東的威海海事局公告，24日上午6時到下午5時，會在黃海的劉公島東部水域進行實彈射擊，並劃定海域禁止駛入；中國外交部長王毅也回應，日本對台灣的言論，已經越過紅線。

中國央視主播播報，「外交部長王毅日前接受中國媒體採訪時表示，日本現職領導人竟公開發出試圖武力介入台灣問題的錯誤信號，講了不該講的話，越了不應碰的紅線。」

有分析指出，劉公島是清朝北洋艦隊的誕生地，舊日本軍在甲午戰爭時殲滅北洋艦隊、登上劉公島，因此這個島嶼在中日關係間有特殊意義，一直是中國宣揚勿忘國恥的警示之地。

不過在中日關係緊繃同時，日本防衛大臣小泉進次郎23日前往沖繩的與那國島視察，再次強調持續推動「03式中程地對空飛彈」的部署計畫，強調能提升威懾力，有助於降低日本遭到武裝攻擊的機率，反駁部署行動會加劇區域緊張的說法。至於相關細節，會等定案之後向當地政府與居民說明，期望居民支持。