與李鐘碩穿情侶裝！IU社群遭灌爆抵制 她不忍罕見發聲⋯心情全吐

IU（李知恩）與演員李鐘碩自 2022 年底公開戀情後，感情始終穩定，至今交往已超過 3 年。日前李鐘碩出席韓劇《瑞草洞》演員聚會，被發現聚會中所穿的外套，與IU近期身穿相似的毛衣，被認為是「情侶衣」，對此IU 罕見親自現身留言回應。

李鐘碩出席韓劇《瑞草洞》聚會時，被發現所穿的毛衣，與演員李妍曾於IG限時動態分享與IU的合照，當時IU身上所穿的外套相似，疑為「情侶同款穿搭」，不少網友直呼「太甜了」。不過也有不少網友發起抵制，無法接受偶像談戀愛。

酸民湧入 IU 的官方平台留言，對此IU 罕見親自現身留言，直球表示：「다른 옷인데…？（是不同件衣服耶）」並附上一個笑臉表情符號，霸氣回應此事。IU 的回應曝光後立刻引來大批粉絲力挺，也不少人也直言，既然是公開交往的情侶，穿搭被聯想成放閃再正常不過。

