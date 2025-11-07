與林俊憲同日拚場互別苗頭？陳亭妃：不要想太多

爭取代表民進黨參選台南市長的立委陳亭妃今（7日）在記者會上推出《讓我們的孩子，平安長大》系列主題影片，同一時間，她的競爭對手、綠委林俊憲，也與其他南部綠委同台。針對外界聯想是否有互別苗頭的意味，陳亭妃強調，最後關鍵時刻大家都在爭取支持，不用想太多。

陳亭妃。（圖／翻攝陳亭妃臉書）

陳亭妃在記者會上表示，希望用不同的視角來看台南的每個角落，深入瞭解每個人的需要，尤其如何讓市民「安心」、讓市民有「信任感」，就是系列影片的主軸。她說明，其實不用想這麼多，因為剩2個多月就要比初選民調，每人一定會在這個關鍵時刻，用自己想要表達的方式呈現給大家，所以不要有太多揣測，讓大家用最和平、最能讓人民放心的方式，完成這場初選。

林俊憲。（圖／中天新聞）

至於是否有被林俊憲與南部立委的記者會邀請，陳亭妃則回應，重點是要讓台南市民看到，未來要當市長的陳亭妃可以給大家什麼樣的期待、期許與信任。她強調，未來這2個月，會利用國會工作時的關鍵空檔時間，讓人民更清楚知道可以給大家什麼樣的信任感，什麼樣的期待。

許智傑召開南高屏生活圈只邀請林俊憲沒有陳亭妃。（圖／許智傑臉書）

另一方面，爭取代表民進黨參選高雄市長選舉的立委許智傑，今日邀請包含林俊憲在內的6位綠委同台，推出打造「南高屏500萬人口區域經濟體」政策願景，展現南部立委的合作企圖心。

