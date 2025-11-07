與林俊憲同時開記者會互別苗頭？ 陳亭妃：不要想太多

陳亭妃今（6）日發表系列形象影片，以「溫暖篇」《讓我們的孩子，平安長大》開啟系列主題影片的第一波。(陳亭妃辦公室提供)

爭取代表民進黨參選高雄市長選舉的民進黨立委許智傑，今(7)日邀請包含爭取參選台南市長選舉的綠委林俊憲在內的6位綠委同台，推出打造「南高屏500萬人口區域經濟體」政策願景，而林俊憲的競爭對手綠委陳亭妃也在今日舉辦系列形象影片發表記者會；針對是否有互別苗頭的意味，陳亭妃強調，最後關鍵時刻大家都在爭取支持，不用想太多。

陳亭妃今（6）日發表系列形象影片，以「溫暖篇」《讓我們的孩子，平安長大》開啟系列主題影片的第一波，希望用不同的視角來看台南的每個角落，深入瞭解每個人的需要，尤其如何讓市民「安心」、讓市民有「信任感」，就是系列影片的主軸。

由於同一時間林俊憲也與其他南部立委同台開記者會，是否有互別苗頭的意味；陳亭妃表示，其實不用想這麼多，因為剩2個多月就要比初選民調，每人一定會在這個關鍵時刻，用自己想要表達的方式呈現給大家，所以不要有太多揣測，讓大家用最和平、最能讓人民放心的方式，完成這場初選。

至於是否有被該場記者會邀請，陳亭妃則說，重點是要讓台南市民看到，未來要當市長的陳亭妃可以給大家甚麼樣的期待、期許與信任，所以未來這2個月，會利用國會工作時的關鍵空檔時間，讓人民更清楚知道「他們可以給大家甚麼樣的信任感」，什麼樣的期待。

