與林志玲是同期名模！孫正華緋聞對象非富即貴 閃嫁集團少東遭劈腿

孫正華氣質出眾曾是名模。翻攝孫正華臉書

50歲的前名模孫正華氣質出眾，還在就讀輔大織品系時就接觸時尚圈，曾擔任流行、藝文節目主持人，與同齡的林志玲是同期模特兒，經常被拿來比較，但不同的是，孫正華早早嫁入豪門。

孫正華的情史非富即貴，2004年傳出與台灣奧斯特公司前董事長張知仁約會，後來張知仁與名模陳思璇交往，孫正華否認是被介入，表示與張知仁「只是單純的朋友」。此外，孫正華還與日本足球國手中田英壽傳過緋聞，在中田英壽來台期間，孫正華經常陪同出席聚會、相約打球。

廣告 廣告

孫正華（中）出席林志玲（左）與AKIRA婚禮。翻攝孫正華臉書

情墜文壇才子！卻閃嫁集團少東

約2006年時，孫正華與文壇才子、格林文化發行人郝廣才譜出「才子佳人」般的戀曲，孫正華也多次公開分享與郝廣才之間的相處細節，還讚對方喜歡動物與小孩，是「大愛之王」。不過兩年之後，孫正華低調結婚，對象是神通集團接班人苗華斌。

孫正華（左）傾身時尚圈，曾貼出與Armani合照追思。翻攝自孫正華臉書

身高192公分的苗華斌曾被列為「台灣十大貴公子」名單之一，還是專業賽車手，與孫正華外型登對，婚後前幾年也被拍到夫妻一起恩愛外出的畫面，不過沒多久就爆出苗華斌婚外情，雖與中國籍小三劉韋欣對簿公堂，但孫正華並未因此與苗華斌離婚。

苗華斌（左）熱愛賽車，曾在麗寶盃超級房車賽TURBO組獲得亞軍。麗寶賽車場提供



回到原文

更多鏡報報導

前名模孫正華爆婚變神通少東苗華斌 天價贍養費曝光！傳兩年前就離了

孫正華怒告苗華斌通姦中國籍小三 生下私生女對簿公堂！外遇細節全招了

簡廷芮二度發聲否認偷情王品澔 范姜彥豐看不下去！超酸開嗆5字