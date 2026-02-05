與林琨瀚再續清大棒球隊之緣！劉崇顯談高虹安人事任用值得慶幸 呼籲市府「早日務實完成棒球場改善」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新竹報導

新竹市長高虹安今（5）日上午正式宣布延攬前職棒球星、清華大學副教授林琨瀚擔任副市長一職，預計三月正式走馬上任。新竹市議員劉崇顯過去也曾是清大棒球隊的一員，與林琨瀚曾是師生關係，如今成為副市長與議員的關係。劉崇顯表示，市府近期人事任用，算回歸專業，對於市府團隊來說是值得慶幸的事；他也呼籲市府團隊早日務實完成棒球場改善。

新竹市議員劉崇顯（後排右三）過去曾是清大棒球隊的一員，如今與林琨瀚（前右）成為副市長與議員的關係。（資料照／記者盧逸峰攝）

劉崇顯指出，從陞任資深參議李季縈擔任副秘書長、延攬教育部資訊及科技教育司專門委員鄭凱仁擔任數位發展處長，到本次的林琨瀚副市長，可以看出高虹安在選舉年的人事任用總算回歸專業，而不是任用毫無專業、徒增爭議的親近人士，對於市府團隊來說是值得慶幸的事。

劉崇顯也說，期許林琨瀚在上任之後可以堅守體育專業的立場，特別是在棒球場的改善上讓高虹安能懸崖勒馬，不要再用鬥爭前朝的心態將棒球場持續當成政治提款機，甚至在向廠商求償的司法途徑上，將市府置於不利的地位，早日用務實專業的態度完成球場改善工作，這才是市民與球迷朋友期待市府能做到的事。



