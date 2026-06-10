與林青霞齊列「4大美女」！68歲胡慧中現況曝光 女兒「大尺碼網紅」繼承精緻濃顏

胡慧中（左起）帶著女兒何嘉珍與媒體人甘鵬一同造訪上海華山路的周璇故居。翻攝微博

資深女星胡慧中過去與林青霞、胡因夢、周丹薇並稱為「台灣四大美女」，當年是台大學霸，年過半百仍氣質優雅。她早前活躍於台灣與香港影壇，以武打動作片女星聞名，且與中國女星孫儷祖母是親姊妹，雙方具有親戚關係。目前定居香港的胡慧中，近日帶著女兒何嘉珍造訪上海，母女倆同框的影片曝光後，立刻成為外界關注的焦點。

胡慧中出生在台灣眷村，日前帶著獨生女何嘉珍與資深媒體人甘鵬，一同造訪上海華山路的「枕流公寓」（周璇故居）。她感性形容傳奇歌后周璇是她兒時的「玩伴」，因為蘭州出身的母親當年來到台灣落地生根後，天天在家中播放周璇的黑膠唱片，因此從〈夜上海〉到〈天涯歌女〉等經典歌曲，陪伴了她的整個童年。

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胡因夢（左起）、周丹薇、林青霞、胡慧中當年被稱為「台灣四大美女」。翻攝微博

繼承胡慧中精緻濃顏五官 化身大尺碼模特出詩集

隨著影片曝光，胡慧中的獨生女何嘉珍也成了網友熱烈討論的對象。何嘉珍完美繼承了媽媽的精緻濃顏五官，在社群平台自我介紹為「愛笑的esfp大碼模特」，並以筆名「茉莉」出版個人詩集，現在是活躍於社群平台的時尚網紅，這次造訪上海更擔任明星媽媽的專屬攝影師。

胡慧中的女兒何嘉珍是大尺碼網紅，棉花女孩的身材常受到攻擊。翻攝微博

胡慧中的女兒何嘉珍是大尺碼網紅，棉花女孩的身材常受到攻擊。翻攝微博

曾遭網路酸言酸語暴擊 何嘉珍高EQ反擊肉感是天賦

過去何嘉珍曾因為棉花糖身材，遭遇不少網絡酸言酸語，但她始終以正面且健康的陽光心態應對。今年3月她曾以「肉感是天賦，快樂是選擇」為題發文，並寫下「今天想對你說：美從未被尺碼定義」、「肉肉是身體寫的詩」等自信金句，溫暖且充滿力量的文筆深獲網友肯定，成功活出屬於自己的大尺碼時尚。



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