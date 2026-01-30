與柯建銘爭總召大位！蔡其昌坦言想了很久：總統希望我在立院多幫忙

民進黨立委蔡其昌登記參選黨團總召，並透露總統賴清德希望他在立法院多幫忙。（圖／李智為攝）

民進黨團立院黨團三長改選啟動，曾任立法院副院長、隸屬新潮流系統的5屆立委蔡其昌昨在社群宣布參選總召，挑戰「永遠的總召」柯建銘連任之路。蔡其昌今天（30日）受訪時表示，自己想了很久，當中有很多個人因素；不過蔡也透露，黨內同志希望他多一點承擔，總統賴清德有次偶然機會也表達，希望在立法院多幫忙。

民進黨立委蔡其昌昨天在社群發文宣布，將站出來參選總召。蔡今早受訪時表示，黨團每年都會發意願調查表，昨天他已經送出去了。媒體詢問，總統賴清德是否有勸進他競選總召？蔡解釋，「沒有到勸進」，但很多黨內前輩給鼓勵跟期許、黨內同志也希望他多一點承擔，「總統在有次偶然機會也表達，希望在立法院多幫忙」。

媒體好奇，蔡同時身兼中職會長身分，是否會因經典賽分身乏術？蔡其昌說明，國家隊的運作跟聯盟運作，聯盟會長不需要去上班也沒薪水領，只有重大事項要出席、重要事務要主持開會，國家隊運作有一套完整制度，本來也有很多優秀幹部協助，基本上不會產生很嚴重衝突。

蔡其昌認為，黨團運作方法很多，黨團運作中，總召、幹事長、書記長各要扮演什麼角色，也會隨著每屆組合的不同調整，對他來講會比較辛苦，但不至於會有很大衝突。

至於後續柯建銘是否有聯繫協調？蔡其昌指出，這本來就是程序，登記完後，不管總召、幹事長有多人登記，程序上就會協調，還有一段時間。對於是否可解讀為賴系與非賴系對決？蔡回應，沒這個問題，「我跟柯總召感情也不錯啊，過去當幹事長時配合也很好」。

蔡其昌稱讚，柯建銘是黨內不可多得的人才，這輩子奉獻給立法院、民進黨，他的努力大家都有看到，每個階段都必須有人承擔，民主政治、政黨政治往下走，都是必然的過程。柯建銘是民進黨過去貢獻非常多的人物、尊敬的前輩，選完還是黨內同志、在黨團一起運作。

對於心路歷程轉折，蔡其昌提到，自己想了很久，當中有多個人因素，包含作為民進黨政治工作者該承擔的事情，中間有一些拉扯，想一想，最後覺得這是他的使命，是必然要承擔的，就毅然決然接受。



