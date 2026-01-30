與柯建銘角逐總召！蔡其昌：總統希望我在立院多幫忙

民進黨立委蔡其昌昨天宣布登記參選立院黨團總召，挑戰已表態繼續連任的「萬年總召」柯建銘，今（30）天蔡其昌於表態後首度露面，透露前一天已經將意願調查表送出，至於這次參選是否為「賴系與非賴系的對決」，他強調沒有這種問題，自己與柯建銘感情不錯，只是黨內在不同階段有不同的工作分配。

蔡其昌表示，這次決定參選是受到黨內很多前輩的鼓勵與期許，希望自己能夠多一點承擔，總統賴清德沒有到勸進，但也曾經向自己表達，希望能在立法院多多幫忙。至於做出這個決定的轉折為何，蔡其昌坦言，自己其實想很久，因為當中包含很多個人因素，以及作為一個民進黨的政治工作者該承擔的事情，中間有一些拉扯，但最後還是覺得這是一個使命，是必然要有的承擔，所以就毅然決然地接受。

至於身兼中華職棒會長的職務，如今表態參選總召是否分身乏術？蔡其昌說，自己過去當了五年的會長，聯盟會長不需要去上班，也沒有薪水可領，只需出席一些重大活動，或是主持重大事務的決定與會議，且國家隊的運作本來就有一套很完整的制度，也很多優秀的幹部在協助，另外，黨團的運作方法也很多，總召、幹事長跟書記長各要扮演什麼角色，也會隨著每次組合的不同做調整，所以儘管可能比較辛苦，但不會產生很大的衝突。

而現任總召柯建銘日前表態力拼連任，蔡其昌如今登記參選，兩人也將成為競爭對手，被問到是否屬於「賴系與非賴系的對決」，蔡其昌對此否認，強調兩人關係感情不錯，過去還曾擔任柯建銘的幹事長，自己也多次表示柯建銘是黨內不可多得的人才，一輩子奉獻給立法院，所以對他來講是很尊敬的前輩。

蔡其昌表示，「每個階段都必須有人出來承擔，民主政治跟政黨政治才得以持續往下走，這都是一個必然的過程。」他也強調，無論結果如何兩人都還是黨內同仁，這只是內部的一項程序，也是內部在不同階段的工作分配，自己一定會和柯建銘聊聊，至於在登記前是否有提前知會柯建銘，蔡其昌則說，因為只是意願調查表，過去慣例大部分都是交了意願調查表之後，才會開始交流。

另外，同黨立委王世堅曾說柯建銘風格極端、應該跟在野黨協調溝通，蔡其昌回應，民進黨是多元且大鳴大放的政黨，每一個委員有自己的獨到的見解是民進黨的傳統，王世堅是優秀的黨內同事，有自己想法很正常，但是最終還是必須透過黨團會議來討論並決定方向，「多溝通是一定要的，溝通就是民主政治的精髓，所以多多討論、溝通，多一點善意與理解，相信未來不管誰當總召，這都是朝野協商裡面必要的作為」。

