與柯建銘角逐總召 蔡其昌：總統曾盼多幫忙 思考許久願承擔使命

民進黨立法院黨團改組在即，民進黨立委蔡其昌宣布參選黨團總召，將挑戰現任總召柯建銘。蔡其昌今天(30日)受訪表示，賴清德總統與黨內同志都希望他在立法院多幫忙、多承擔，他思考許久後決定接受，沒有所謂「賴系、非賴系對決」的問題。在他表達參選意願後，將依程序進行黨內協調。

民進黨立院黨團幹部將改組，民進黨團總召柯建銘已表態欲尋求連任，民進黨立委蔡其昌29日也宣布將投入總召選舉，並已回覆意願調查表。

蔡其昌30日上午在立法院受訪表示，黨內很多前輩對他有許多鼓勵與期許，黨內同志也希望他能多一點承擔，賴清德總統也在一次偶然的機會下表達希望他能在立法院多幫忙。蔡其昌說，他思考許久，在個人因素與民進黨政治工作者該承擔的責任間拉扯，最後覺得這是個使命，因此決定接受。

蔡其昌表示，目前僅是填寫意願調查表，依照程序，不論是總召、幹事長或書記長，若有多人登記參選，後續會進行協調。針對有人將他參選視為「賴系」與「非賴系」之間的對決，蔡其昌也表示沒有這個問題，他與柯建銘的感情不錯，過去曾擔任柯建銘的幹事長，也多次表達柯建銘是黨內不可多得的人才，將一生奉獻給立法院與民進黨，只是每個階段都必須有人承擔。他說：『(原音)每一個階段都必須有人出來承擔，民主政治跟政黨政治它得以持續往下走，那這個都是一個必然的過程。所以，對我來講，柯總召是民進黨過去貢獻非常多的人物，是我們很尊敬的前輩，所以沒有什麼叫做…。不管怎樣，選完我們還是黨內同志，我們還是在黨團裡面一起運作。』

此外，黨內曾有立委直言柯建銘的風格太極端，媒體詢問蔡其昌若當選總召，未來要如何與在野黨協調溝通？蔡其昌說，溝通是民主政治的精髓，所以未來不論由誰擔任總召，在朝野協商中多討論、溝通、多一點善意與理解都是必要的作為。

由於蔡其昌也是中華職棒會長，世界棒球經典賽又即將開打，若再擔任總召，是否會分身乏術？蔡其昌表示，國家隊運作已有完整制度，聯盟也有優秀的團隊；黨團部分，幹部間的工作也會隨著組合不同而有所調整，他認為是會比較辛苦，但不至於出現很大的衝突。

至於柯建銘，在29日被問及蔡其昌參選總召時，曾回應表示一切照程序走，先進行黨內協商。至於結果何時出爐？柯建銘僅表示「還早」。