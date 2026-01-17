與柯文哲南北分進合擊輔選 陳佩琪否認參選：台北是比較困難、複雜選區

陳佩琪陪許甫掃街。李政龍攝



民眾黨前主席柯文哲與妻子陳佩琪今（1/17）早分別前往嘉義、台北，為黨內嘉義市長參選人張啓楷、正爭取黨內市議員提名的前副秘書長許甫輔選。陳佩琪表示，自己體力比較不好，所以目前還是以北部為主，但以後應該還是會有機會。她也重申，自己沒有意願選公職，「更何況台北市是比較困難、複雜的選區。」

許甫卸任副秘書長後，積極爭取黨內台北市松山、信義區議員提名，今天在陳佩琪陪同下，到吳興市場爭取支持。對於與柯文哲南北分進合擊輔選，陳佩琪坦言，嘉義比較遠，她體力比較不好，所以目前還是以北部為主，「去嘉義我覺得比較耗體力，我想以後應該還是會有機會，短時間就是以台北市周遭行程為主。」

陳佩琪說，自己對許甫充滿信心，因為許在過去一年不斷為柯文哲發聲，所以在私人感情上，「真的是心裡無限感激、感謝。」

媒體問到，柯文哲先前透露陳佩琪在找工作，所以輔選會是接下來的新工作？陳佩琪回應，輔選是有閒暇的時候就會做，而她在醫學上的常識跟經驗還是高峰狀態，很多人說退出醫界很可惜，所以等到柯文哲情況穩定後，她應該會再找醫師、醫療相關的工作。

至於會不會希望民眾黨在台北市提名市長人選？自己會不會成為母雞？陳佩琪表示，黨主席黃國昌有問過要不要參選公職，但就算自己跟柯文哲在家裡私下聊天，也從來沒有說要去選公職。她說，不曉得為什麼媒體都說她要選台北，也不知道消息到底是從哪裡來，她沒有意願選公職，「更何況台北市是比較困難、複雜的選區。」

對於會不會希望市長蔣萬安站台，許甫回應，蔣萬安如果願意參加民眾黨的活動，當然是非常樂意、歡迎，其實去年拜訪蔣萬安時，曾邀請對方參加民眾黨活動，蔣也正面肯定、回覆。

