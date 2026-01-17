與柯文哲南北分進合擊輔選 陳佩琪否認參選：台北是比較困難、複雜選區
民眾黨前主席柯文哲與妻子陳佩琪今（1/17）早分別前往嘉義、台北，為黨內嘉義市長參選人張啓楷、正爭取黨內市議員提名的前副秘書長許甫輔選。陳佩琪表示，自己體力比較不好，所以目前還是以北部為主，但以後應該還是會有機會。她也重申，自己沒有意願選公職，「更何況台北市是比較困難、複雜的選區。」
許甫卸任副秘書長後，積極爭取黨內台北市松山、信義區議員提名，今天在陳佩琪陪同下，到吳興市場爭取支持。對於與柯文哲南北分進合擊輔選，陳佩琪坦言，嘉義比較遠，她體力比較不好，所以目前還是以北部為主，「去嘉義我覺得比較耗體力，我想以後應該還是會有機會，短時間就是以台北市周遭行程為主。」
陳佩琪說，自己對許甫充滿信心，因為許在過去一年不斷為柯文哲發聲，所以在私人感情上，「真的是心裡無限感激、感謝。」
媒體問到，柯文哲先前透露陳佩琪在找工作，所以輔選會是接下來的新工作？陳佩琪回應，輔選是有閒暇的時候就會做，而她在醫學上的常識跟經驗還是高峰狀態，很多人說退出醫界很可惜，所以等到柯文哲情況穩定後，她應該會再找醫師、醫療相關的工作。
至於會不會希望民眾黨在台北市提名市長人選？自己會不會成為母雞？陳佩琪表示，黨主席黃國昌有問過要不要參選公職，但就算自己跟柯文哲在家裡私下聊天，也從來沒有說要去選公職。她說，不曉得為什麼媒體都說她要選台北，也不知道消息到底是從哪裡來，她沒有意願選公職，「更何況台北市是比較困難、複雜的選區。」
對於會不會希望市長蔣萬安站台，許甫回應，蔣萬安如果願意參加民眾黨的活動，當然是非常樂意、歡迎，其實去年拜訪蔣萬安時，曾邀請對方參加民眾黨活動，蔣也正面肯定、回覆。
更多太報報導
不在乎柯文哲隨身碟被搜出「women資料夾」 陳佩琪：沒私生子爭產就好
陳佩琪秀存摺嘆「去年是淒慘的一年」 嗆：站ATM前就是犯罪嫌疑重大？
只有她會贏！黃國昌自爆曾建議「陳佩琪參選2026」 柯文哲反應曝光
其他人也在看
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 26
連遭5劇組換角！82歲「國民阿嬤」出面控訴：藝人退休金養老金都沒有
曾在電影《關於我和鬼變成家人的那件事》中，以真摯祖孫情逼哭百萬觀眾的「國民阿嬤」王滿嬌，現年已82歲。出道超過60年、演活無數長輩角色的她，近日接受訪問時罕見卸下心防，眼眶泛紅地揭露演藝圈現實面。她透露自己光是在2025年就慘遭5部戲莫名換角，讓她心碎感嘆：「人年紀大了，真的就是不管用。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
消失螢光幕10年！47歲連靜雯罕吐轉行真相 「一場病」成關鍵
47歲八點檔女星連靜雯過往演出多部知名台灣本土劇，有「戲劇女王」之稱。2017年她逐漸淡出演藝圈，全心經營直銷事業，日前她在臉書發文，罕見吐露人生轉折的關鍵原因，坦言全是因為生了一場並，讓開始思考未來的人生。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 38
34歲梁云菲認「已切除子宮」！ 痛到失控爆哭：我是不完整的女人嗎？
「國光女神」梁云菲16日公開一段手術紀錄影片，坦言因罹患子宮肌腺瘤，長期承受經期大量出血與劇烈疼痛，在評估自身狀況與人生規劃後，決定切除子宮。影片中包含她痛到落淚、在病床上哭泣的畫面，對她來說，是一段身心都相當煎熬的過程。姊妹淘 ・ 22 小時前 ・ 11
張菲淡出7年仍暖爆！街頭巧遇「超親民舉動」曝 他感動喊：會記一輩子
73歲「綜藝天王」張菲7年前淡出演藝圈，過著退休生活的菲哥經常在街頭被民眾目擊他的蹤影，天王的一舉一動也時常是外界矚目的焦點。今（16）日有網友發文表示，菲哥日前因為路過一間賣草莓大福的店，沒想到因為一吃上癮，即使回購還得等上一小時也甘願排隊，親民的舉動讓老闆大讚：「會記得一輩子。」趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 16
龍千玉哭崩了！曹西平入夢2回超催淚 曝「人生大事」與他有關
【緯來新聞網】曹西平家中排行老四，有「四哥」支稱，去年（2025）12月29日猝逝，因與親兄弟斷絕往緯來新聞網 ・ 18 小時前 ・ 3
鬼鬼傳訊息炎亞綸沒回 被退追蹤「那是他的自由」
鬼鬼吳映潔15日出席服飾品牌代言活動，近期她與炎亞綸友誼生變的傳聞數度被提及，鬼鬼面對媒體，直言現階段就是彼此生活圈不同，「可能之後又會聯絡上。」對於炎亞綸社群的取消關注，她也淡定表示：「這是他的選擇跟自由，反正我也沒有追蹤任何人。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 13
獨家／微博風氣急遽轉變！ 藝人「直接關閉」成自保方式
曾被視為明星與粉絲最直接溝通橋樑的微博，近年風氣卻急遽轉變。演算法推波助瀾下的對立言論、飯圈文化失控、動輒被放大檢視的私生活，以及輿論審判式的圍剿，讓不少藝人逐漸發現：只要開口，就可能成為下一個被炎上對象。於是，「不說、不發、不回應」甚至直接關閉、註銷帳號，成了另一種自保方式。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 6
胡瓜被指漲價才續約《綜藝大集合》 冷笑曝真相：儘量用錢侮辱我
胡瓜與民視的合約問題備受關注，日前傳出他回歸《綜藝大集合》主持，16日出席《週末最強大》記者會時，他無奈表示從沒講過不主持《綜藝大集合》，只是合約到了。而外傳是因價碼談不攏，胡瓜也忍不住說：「盡量用錢來侮辱我，但問題就是沒有簽啊。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前 ・ 27
周杰倫澳網「動都不動、球都沒碰到」被淘汰！好友林書豪開酸了
天王周杰倫（周董）參戰澳洲網球公開賽（Australian Open）「一分大滿貫」（One Point Slam）賽事，成為首位踏上澳網賽場的華人歌手，自嘲「連球都沒碰到」首輪止步後，好友前NBA球星林書豪也發文嘲笑他。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 25
梁云菲突曝「切除子宮」畫面曝！躺床痛哭…網鼻酸
娛樂中心／饒婉馨報導女星梁云菲（Nana）當年從節目《國光幫幫忙》選拔出道，憑藉精緻五官和魔鬼身材受封「國光女神」，直爽不做作的個性深受觀眾喜愛。她16日上傳關於她切除子宮的紀錄影片，她有子宮肌瘤的問題，還受長期經痛困擾，並表示未來沒有生育打算，因此決定直接切除子宮。民視 ・ 19 小時前 ・ 21
韓國TOP男星改朝換代！韓網友點名4大演員時代！最新火爆大勢韓星：邊佑錫、李彩玟、秋英宇等男神上榜
韓網最近有網友點名「4大男演員時代」！盤點歷年4個時期TOP韓國男演員，包括像是1世代為1990年代時期，元斌、姜棟元、趙寅成等男神上榜、2世代為2000年代開始，孔劉、朱智勛、李棟旭等男神上榜、而3世代為2010年後半，包括朴敘俊、安孝燮、南柱赫等男神上榜，最新4世代則為2020年開始，包括邊佑錫、李彩玟、秋泳愚等男神上榜，趕緊一起來看完整名單有誰！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 1
《五燈獎》女星沒錢繳水電費！爆68歲賣豆花、打零工維生 本人親吐「真實現況」
[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導68歲資深女星田路路12歲就參加《五燈獎》出道，憑藉混血外貌與好歌喉走紅，歌曲〈異鄉夢〉更讓她事業攀上高峰。不過近...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 11
斷開百億富三代！蔡卓妍認愛小9歲新歡：好幸福 男方身分曝光
香港女歌手蔡卓妍（阿Sa）自分手交往6年的「百億富三代」石恆聰後，感情動向一直受到大家關注，先前傳跟小9歲健身教練交往的蔡卓妍，如今公開認愛，大方要求媒體可以刪去「緋聞」2字。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 8
昔室內哈菸挨轟！Jennie慶生「把蠟燭當香菸叼」遭網酸爆：老菸槍
韓國歌手Jennie（金珍妮）是人氣女團BLACKPINK成員之一，本月10日才來台參加金唱片的她，一度掀起追星風潮，然而，今（16日）她迎來30歲生日，她從昨晚開始就陸續在IG分享與朋友慶生的照片、影片甚至模仿近期網路熱門的生日影片橋段，戴上墨鏡、將蠟燭叼在嘴裡，卻讓網友聯想她之前在室內吸菸的醜聞，狠酸Jennie難道忘記當初被抵制的教訓了嗎？三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
劉書宏「摟長髮女」爆新戀情！舊愛茵聲2字調侃 經紀人回應了
劉書宏「摟長髮女」爆新戀情！舊愛茵聲2字調侃 經紀人回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發表留言
車銀優太膽小沒自信 爸媽1句話讓他紅翻天
[NOWnews今日新聞]車銀優的招牌天使笑容，竟然成了演戲最大阻礙！緯來戲劇43頻道將於1月16日晚間9點，播出由車銀優、安孝燮、徐恩秀主演話題韓劇《王牌經紀人》，在劇中車銀優和現實世界一樣是男團成...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 5
太驚人！Jennie迎30歲生日...他霸氣砸245萬應援 台灣金主身分曝光
韓國歌手Jennie（金珍妮）是人氣女團BLACKPINK成員之一，本月10日才來台參加金唱片的她，一度掀起追星風潮，然而，今（16日）她迎來30歲生日，沒想到竟有台灣金主出手闊綽，豪砸245萬霸氣包下應援電視牆替她慶生。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
劉書宏全家福暗藏玄機！女伴親密獻花劉媽媽 他貼圖護愛：給我們空間
劉書宏在這組生日合照裡與一名長髮女子站在一起，他一手環抱女方、女方靠在他身側，溫馨互動吸引目光。為了保護對方隱私，他特別以兔子貼圖遮住該名女子臉部，引發粉絲注意；另一張照片則是女方親手將鮮花獻給劉書宏的母親，從互動看來，她已融入劉家的慶生活動。對此，據《...CTWANT ・ 1 天前 ・ 6
才被爆主導砍年終！胡婉玲驚傳輸尿管結石 忍痛1個月住院開刀
【緯來新聞網】現任中央社社長胡婉玲近日被爆料，有意以虧損為名，將慣例1.5個月年終所減為1個月，引發緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 35