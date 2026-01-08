與柯、韓是舊識 也想參加閉門會？王世堅3點聲明回應

民眾黨前主席柯文哲上周為推動《人工生殖法》代孕解禁，與同黨立委陳昭姿到立院遊說藍綠黨團及立委，並預計在9日下午到立院拜訪立法院長韓國瑜，全程閉門，除了主要討論的《人工生殖法》以外，由於話題不設限，所以也不排除談總預算案，但據悉，民進黨立委王世堅聲稱「舊識」，所以也表達想參與該閉門會議。對此，王世堅在臉書發3點聲明，否認相關說法。

據悉，柯文哲將在9日下午1時40分，親自到立法院會客室與韓國瑜見面，由於主要是為《人工生殖法》代孕解禁而來，因此與會白委包括陳昭姿、身兼民眾黨團總召的黨主席黃國昌，且「不設限話題內容」，所以也不排除有機會討論到總預算案。但韓柯會面時將全程閉門，不對外公開，但據了解，王世堅表達因為與柯文哲、韓國瑜是「舊識」，所以明日也想一同與會敘舊。

王世堅8日晚間在臉書發文表示，針對今日媒體報導，稱自己「主動要求參與柯文哲主席及韓國瑜院長的敘舊」，這與事實不符。他並提出3點說明，首先，自己是在8日下午，於辦公室接到韓國瑜電話邀請，並非主動要求；再來，陳昭姿確實有來辦公室說明人工生殖法，自己認為，台灣確實有需要修法，但社會仍有不同聲音，每一個聲音都應該作為法案內容調整的參考；第三，為避免模糊焦點，自己明天將不出席，也在此對韓國瑜院長致歉，「以上，實話實說，謝謝大家關心」。

