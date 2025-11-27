與桃園青年聊交通! 何志偉:改革內部塞車 讓市民有感

政治中心／綜合報導

民進黨桃園市長誰來選？被點名的總統府副秘書長何志偉，近日與桃園青年大聊交通政策，他點出桃園人口成長快速，讓交通陷入"內部循環塞車"，更以自身推動TPASS的經驗，要證明自己解決問題的能力。

何志偉積極布局桃園，跟青年對談，大聊交通政策

總統府副秘書長何志偉：「（桃園人口）全台灣成長速度第一的，每天在路上最保守估計，有170萬台汽機車，70%的車子不是外來車，都是桃園人自己的車，龜山到桃園，一個字塞，從八德到桃園也是塞。」

廣告 廣告

積極布局桃園 何志偉與青年聊交通 提城市治理願景

何志偉積極布局桃園，提出自己推動T-pass的經驗。（圖／民視新聞）





桃園塞塞塞惹民怨，何志偉主張交通不能再靠「經驗式管理」，必須全面導入大數據分析、智慧號誌等科學工具，更舉過去成功推動TPASS通勤月票為例。

總統府副秘書長何志偉：「我在議會裡面提了T-pass，朋友都說不可能啦，那我也很單純，要解決塞車的問題，解方是什麼就不要開車啊，稀哩呼嚕我的提案過了，台北市基隆然後新北市，就已經有了這個T-pass。」

桃園民眾：「禮拜日早上下大雨，上到高速公路上花了1小時40分鐘。」

積極布局桃園 何志偉與青年聊交通 提城市治理願景

何志偉傾聽意見，認真筆記。（圖／民視新聞）





何志偉一邊聽一邊認真筆記，提出城市治理願景及交通改革理念，承諾協調中央、地方研議改善，近來被點名是綠營桃園市長出戰人選之一的他，勤跑桃園，從青年對談、親子活動到地方拜訪，展現接地氣的一面，更要用跨部會整合能力，證明自己。





原文出處：積極布局桃園 何志偉與青年聊交通 提城市治理願景

更多民視新聞報導

王世堅點名「這人」適合挑戰首都！笑稱：已當1日市長

「賴清德在玩火」鄭麗文嗆1.25兆軍購 王定宇開炮：侵略者的走狗

財劃法三版本藍白分不清？ 鍾佳濱曝：搞出什麼「紕漏」都不知

