與楊瓊瓔不是零和競爭 江啟臣深夜吐心聲：願接受任何制度檢驗

立法院副院長江啟臣。（摘自江啟臣臉書）

國民黨下屆台中市長人選未定，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔形成「姊弟之爭」，江今天晚間10時，透過臉書發布影片，並指他深刻感受到大家的不安，他希望透過影片表達他的期盼。他表示，台中需要一個對內能整合，對外能溝通的市長，他願意承擔這個責任，也願意接受任何制度的檢驗，對他而言，台中贏比他個人贏更重要。

江啟臣說，最近一段時間，國民黨台中市長人選未定，基層黨員憂心、支持者焦慮，地方傳言四起，他完全理解，因為他也來自基層，他知道每位里長、每位志工、每位默默付出的黨員。

江啟臣表示，最需要的是方向不是猜忌，而是確定不是內耗，他始終相信民主的價值不在於避免競爭，而在於讓競爭有出口，也才能讓「姊弟之爭」回到它真正該有的位置，不是對立而是接力。

他說，楊瓊瓔是她敬重的前輩，楊深耕台中對台中的付出無人能抹滅，他們之間從來不是零和競爭，而是在同一條道路上，不同階段的同行者，他願意把競爭交給制度，把結果交給民主，把團結留給台中。

江啟臣表示，他從政多年走過中央、立足地方，也站上國際，他深知一座城市的競爭力，不只來自於建設，更來自於格局，未來的台中不只是中台灣的台中，而是全球供應鏈的台中，國際地圖上投資的台中，是青年人願意留下來的台中。

江指出，台中正在關鍵時刻，面對國際局勢的改變，產業鏈的轉移，還有科技快速進步，每座城市都要想清楚要怎麼走向未來，他相信台中的力量來自開放、創新跟世界的連結。

他說，台中需要一個對內能整合，對外能溝通的市長，他願意承擔這個責任，也願意接受任何制度的檢驗，對他而言，台中贏比他個人贏更重要。台中不該被焦慮綁架，此刻要一起努力讓不確定結束，讓團結開始，讓台中大步前進。

