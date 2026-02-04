與楊瓊瓔不是零和競爭！江啟臣：我願意接受任何制度檢驗

政治中心／劉宇鈞報導

2026台中市長選舉，國民黨的人選至今仍未定，不少基層感到焦慮。有意爭取提名的立法院副院長江啟臣3日晚間說，他與黨內對手楊瓊瓔之間不是零和競爭，而是在同一條道路上、不同階段的同行者，他願把競爭交給制度，把結果交給人民，他也願意接受任何制度的檢驗，台中贏比他個人贏更重要。

江啟臣表示，最近一段時間，因為國民黨台中市長人選未定，基層黨員憂心，支持者焦慮，地方傳言四起，他完全理解，因為他來自基層，知道每一位里長、每一位志工、每一位默默付出的黨員，最需要的是方向，不是猜忌；是確定，不是內耗。

江啟臣直言，他始終相信，民主的價值不在於避免競爭，而在於讓競爭有出口，也才能讓姐弟之爭回到它真正該有的位置，不是對立，而是接力。楊瓊瓔是他敬重的前輩，楊多年深耕地方，對台中的付出無人能抹滅，兩人之間從來不是零和競爭，而是在同一條道路上，不同階段的同行者。他願意把競爭，交給制度，把結果交給人民，把團結留給台中。

江啟臣也說，他從政多年，走過中央、立足地方，也站上國際，深知一座城市的競爭力不只來自於建設，更來自於格局。未來的台中，不只是中台灣的台中，而是全球供應鏈的台中，是國際投資地圖上的台中，是青年人願意留下來的台中。

江啟臣強調，台中需要一位對內能整合、對外能溝通的市長，他願意承擔這個責任，也願意接受，任何制度的檢驗，因為對他而言，台中贏比他個人贏更重要。台中不該被焦慮綁架，國民黨不該被等待拖慢。「此刻我們一起努力，讓不確定結束，讓團結開始，讓台中大步前行」。

