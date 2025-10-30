與楊祐寧車上有親密戲 邵雨薇喊這場戲最難演

（中央社記者洪素津台北30日電）演員邵雨薇與楊祐寧在戲劇「人浮於愛」有車上的親密戲，2人都認為這場戲是最難拍攝的，邵雨薇表示要隔著車窗表現勾引楊祐寧的畫面，相當有挑戰性「抓角度很難外，脖子也會酸。」

邵雨薇在「人浮於愛」中飾演可以為愛不擇手段的豔麗女子，她看上飾演精神科醫師的楊祐寧，不顧對方有女友簡嫚書，依舊對其施展出欲擒故縱的魅惑舉止，讓楊祐寧經不起誘惑終於出軌。

邵雨薇與楊祐寧的第一場激情戲相當大膽，選擇在無人的山區大馬路邊，邵雨薇透過新聞稿分享，她坐在車內，要隔著車窗表現出勾引楊祐寧的畫面，相當具有挑戰性，笑稱除了抓角度困難外，脖子也會很酸。

楊祐寧補充說：「因為車子本身的空間就有限制，又要拍好看、又要動作協調，然後同時要把情緒能夠帶到 ，所以我覺得對整體執行的難度會比較高。」（編輯：李亨山）1141030