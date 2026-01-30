與歌迷「開槓」學中文 韓國OST王子4度訪台時間曝

韓劇OST天王10CM（權正烈）。（圖／小金鹿娛樂提供）





韓劇OST天王10CM（權正烈）相隔兩年遵守承諾，將於3/20四度來台會歌迷！這次他將把出道25年來累積的無數動人情歌，化為一封封溫柔又真摯的音樂情書向台粉告白，更將攜睽違八年的全新專輯《5.0》來台首唱獻給歌迷，期盼透過此次全新巡演《2026 10CM Asia Tour <To 10CM: Chapter 1> in Taipei》，帶領大家重溫那些年伴我們走過的劇中場景，並一同見證新作品所綻放全新色彩的音樂生命力。

出道25年、憑藉著獨特溫柔細膩嗓音征服無數樂迷的情歌王子10CM，在韓國樂壇有韓劇OST「音源強者」封號，唱過的夯劇原聲帶名曲無數，包括《鬼怪》的〈My Eyes〉、《德魯納酒店》的〈Lean On Me〉、《愛的迫降》的〈But it’s Destiny〉、《那年，我們的夏天》的〈Our Beloved Summer〉、2022年《我們的藍調時光》的〈For Love〉都接連霸佔韓國各大音源榜多年時間，近年更因再次受邀演唱了《淚之女王》的〈Tell Me It's Not a Dream〉《背著善宰跑》〈Spring Snow〉及《未知的首爾》〈Sunset〉而再度讓人氣水漲船高。

此外，音樂創作風格鮮明的10CM也成為眾多知名藝人爭相合作的對象，出道至今接連與潤娥、泫雅、龍俊亨及EXO成員世勳、燦烈所組成的小分隊 EXO-SC 合作，展現出優游於流行與抒情之間地自由穿梭的創作才華。累積25年音樂能量的10CM將把這份溫柔而堅定的情歌魅力完整帶到透過此次3/20在台舉辦的全新巡演《2026 10CM Asia Tour <To 10CM: Chapter 1> in Taipei》舞台上，以一首首陪伴劇迷與歌迷成長的經典情歌，向台灣樂迷親自告白。

值得一提的是，10CM 上次來台開唱時曾入境隨俗翻唱茄子蛋的台語名曲〈浪子回頭〉，不僅唱出屬於 10CM 獨有的細膩情感，其標準又自然的台語發音更讓全場歌迷驚艷不已、至今仍津津樂道。也因此趁著此次再度來台開唱，10CM 除了將把自身代表作與多首韓劇 OST 一次唱好唱滿外，並滿懷期待，希望在舞台上與台灣歌迷共同創造又一個難忘的音樂回憶。

出道至今多次來台舉辦巡演並參與音樂節演出的 10CM對台灣始終抱持一份難以言喻的親近感，他透露台灣樂迷不僅在每次演出中給予最真誠又熱情的反饋，其「韓文聆聽能力」更令他驚豔不已，還因為彼此間語言溝通沒有障礙，讓台灣歌迷間接成了自己的「中文老師」！他特別提及兩年前在台北演出時因為頻頻與台下歌迷互動交談，讓自己學會了「不敢相信」、「水啦」、「要確欸」等中文的流行語，也因此讓他格外期待此次來台能再向歌迷學更多的中文，與歌迷一起「開槓」聊天！談到這次來台灣最想嘗試的美食，10CM笑說：「我每次來台灣都會吃小籠包！上次在音樂節上還嘗試了雞排，這次除了這兩樣美食，希望能再多品嚐其他台灣的道地小吃！」

《2026 10CM Asia Tour in Taipei》。（圖／小金鹿娛樂提供）

《2026 10CM Asia Tour <To 10CM: Chapter 1> in Taipei》。（圖／小金鹿娛樂提供）

《2026 10CM Asia Tour <To 10CM: Chapter 1> in Taipei》將於2026年3月20日20:00於Zepp New Taipei (新北市新莊區新北大道四段3號8樓)開演，門票分為1F站席VIP TWD 5,000 / GA TWD 3,800 / 愛心票 TWD 2,500以及2F座席TWD 2,800，啟售時間為2026年2月6日11:00於KKTIX開賣

