與歐洲金獎導演合作 梁朝偉來台宣傳新電影 鐵粉感動到哭

生活中心／陳堯棋 陳奎宏 SNG 台北報導

金馬影帝梁朝偉，睽違3年再度來台宣傳電影，今天（13）下午和太太劉嘉玲抵台後，行程馬不停蹄，晚間現身信義區電影院，參與"金馬大師課"，分享從影40年的心路歷程，會後他親民地走向粉絲簽名，有生日即將到來的資深鐵粉，第一次見到本人，獲得簽名後感動到哭，喊話是最棒的生日禮物！

身穿鐵灰色落肩襯衫，搭配休閒長褲，親切地向鏡頭揮手、打招呼，金馬影帝梁朝偉，睽違3年再度來台宣傳新電影，周一晚間到信義區電影院，參與"金馬大師課"，會後和匈牙利導演伊爾蒂蔻恩伊達、主持人劉冠廷現身媒體區拍照。活動結束後，梁朝偉走向粉絲，拿起麥克筆簽名，展現親民的一面，現場數十名粉絲，為了目睹偶像風采，一下班趕到現場！

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首度挑戰歐洲電影 梁朝偉來台宣傳 資深鐵粉拿到簽名感動到哭

梁朝偉為粉絲簽名。（圖／民視新聞）

梁朝偉粉絲：「（親眼看到本人，感覺如何？）就是很興奮、很顫抖，我現在腳還在抖，對，很不真實，而且他真的靠我好近每個人都(很開心)。（最喜歡他哪一部電影？）重慶森林，覺得他演技蠻自然的，而且他一直都有在進修自己的一些其他技能，像他這次最新的這部戲，他的英語口音就很好，跟他之前講的方式不一樣。」梁朝偉粉絲：「這次沒有搶到票(金馬大師課)，其實蠻難過的。（今天你生日？）後天，15號，所以她很希望能見到他本人，簽到名這樣子，就很開心。（所以這是最好的生日禮物？）對。」大方秀出親筆簽名，超過30年的資深鐵粉，感動到哭出來，喊話是最棒的生日禮物！這回梁朝偉行程滿檔，週二下午他將到台北光點電影院出席媒體記者會。

首度挑戰歐洲電影 梁朝偉來台宣傳 資深鐵粉拿到簽名感動到哭

梁朝偉首度挑戰歐洲電影。（圖／金馬影展YT）

電影"你是不會當樹嗎"預告：「我想知道，樹木是否也在觀察我們，就跟我們觀察它們一樣。」梁朝偉首度挑戰歐洲電影，劇中剪成平頭造型，化身植物導師，跟最強女主角"銀杏樹"對戲，傳遞大自然的溝通經驗，新電影即將在周五上映，令外界相當期待！





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