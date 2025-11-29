與歐經貿辦赴觀音山健行 蕭美琴：台歐合作深化夥伴關係

2025年11月29日新北市／蕭美琴副總統出席環境部、體育部及歐洲經貿辦事處舉辦的觀音山低碳健行活動，演說感謝台歐合作深化夥伴關係。（吳嘉億攝）

環境部今（29）日邀請運動部及歐洲經貿辦事處於觀音山舉辦「低碳健行山林，環保健康永續」活動，副總統蕭美琴應邀出席，致詞時全程以英文發表演說，提到環保、友善與團結精神，感謝歐盟的長期支持，讓台歐環境合作從多年淨灘行動擴展至山林，持續深化雙方環境夥伴關係。

蕭美琴分享自己剛自布魯塞爾返台，期間與歐洲友人就環境、氣候、健康及永續等議題進行深入交流，也分享學到的荷蘭詞彙「gazelle」，其象徵的溫暖、友善與團結精神，與台灣阿美族語「salikakamapolong」有相似意涵，呈現無論文化背景為何，大家共同追求的目標都是為下一代打造更永續的地球。

歐洲經貿辦事處處長谷力哲表示，登山不僅是為了娛樂、增進彼此了解的健康活動，更具有象徵意義，對於環境保護的許多政策與目標，都始於細微而踏實的步伐，從今日參與者以尊重環境、低碳與永續的方式共同行動，即是最佳的體現；強調歐盟其成員國與台灣在環境領域正攜手共進、緊密合作，彼此共享共同的價值與願景。

環境部長彭啓明表示，今日的健行、減碳與減廢行動，就是淨零綠生活最直接的示範；期盼藉此次跨部會與國際夥伴的參與，能持續深化社會對低碳生活的認同，激勵更多民眾投入永續行列，讓淨零行動成為全民共同的生活習慣。

