與死亡間只有一張椅子！她站16層樓高外牆悠閒擦窗 網驚：風一吹人就沒了

一名女子毫無防備地在16層樓高外牆站上椅子擦窗。圖／翻攝自X

玩命！日前一名網友在社群分享，在澳洲黃金海岸（Gold Coast ）驚見一名女子在16層樓高外牆，將椅子擺在外頭，毫無防備地站上椅子擦拭窗戶，經報警無人員抵達現場；短短23秒畫面曝光，引起民眾擔憂發生墜樓意外。

根據澳洲媒體《News.com.au》報導，日前澳洲昆士蘭州東南部黃金海岸（Gold Coast ）瘋傳一部影片，畫面中一張椅子擺在16層樓高外牆，一名女子竟毫無防備地爬出窗外、站上椅子擦拭窗戶，就這樣重複行為，嚇壞周遭民眾。

廣告 廣告

一名女子毫無防備地在16層樓高外牆站上椅子擦窗。圖／翻攝自X

拍攝者指出，當時向警方報案，卻沒有人抵達現場；然而影片曝光，網友紛紛留言「稍微刮點風，唯一被清理出來的就只有人了」、「我可不敢相信那張椅子」；其中一名網友想起，幾年前附近酒店曾發生過墜樓事件，當時有居民站在40樓處打掃房屋，結果不幸墜落身亡。

不過網友質疑，該棟建築相當危險，其設計應已違法，報導指出，事實上2013年5月起，澳洲建築規範中規定，當樓面離地2公尺或以上，且窗戶開口最低點距離地面不足1.7公尺，必須配備安全裝置，以防止兒童從窗戶墜落。



回到原文

更多鏡報報導

當老闆好難！招募25人竟被24人騙薪水 員工還同時入職3家公司

遊客抵「張美阿嬤農場」遭攔截！爆分家搶客 官方2度發文：阿嬤只有1.0

為了穩住工作！8名中高層員工替公司貸款1.1億 成為「負翁」