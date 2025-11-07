與死神拔河的女孩 中山工商黃潔歆二度獲周大觀抗癌圓夢助學金
中山工商多媒體設計科黃潔歆 二度獲頒2025年周大觀抗癌圓夢助學金
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】「活著，就是勝利！」中山工商李昱平校長表示，這句話對一般人來說「無感」，但對黃潔歆同學而言就是長期對抗病魔後的生命寫照，她能以堅定的意志與樂觀心態戰勝病魔，重新擁抱學習與生活的美好，今年第二度榮獲周大觀抗癌圓夢助學金，成為2025「周大觀抗癌圓夢助學金得主會師帶動生命教育活動」的光榮代表。
由財團法人周大觀文教基金會主辦的「活著，就是勝利-2025年周大觀抗癌圓夢助學金得主會師帶動生命教育活動」七日上午於高雄醫學大學附設中和紀念醫院啟川大樓講堂舉行，鼓勵罹癌學生勇敢逐夢、不向命運低頭。中山工商多媒體設計科二年級學生黃潔歆獲頒二萬元助學金。
李昱平指出，黃潔歆在三歲時被診斷罹患「小腦惡性腫瘤」，歷經放射線與化學治療、長期住院，肺部感染、血氧驟降、住進加護病房的重重考驗，多次在鬼門關徘徊，但她不怨天尤人，懷抱以堅定的意志與病魔對抗，熱愛生命的態度在國一就獲得周大觀抗癌圓夢助學金，今年二度獲獎，成為「用愛抗癌、活出希望」的最佳見證。
▲左起黃潔歆與學伴黃子娮合影
黃潔歆抗癌過程極為難辛，身心均備受考驗，她曾在放療後期因肺部感染導致血氧驟降、肺部完全白化，情況一度危急，但她不放棄、不退縮，堅持完成治療，但好事多磨，化療第三階段時MRI再度出現疑似復發白點，在她意志力堅撐及醫護人員與家人悉心照顧下，白點奇蹟般消失。
這場漫長抗癌路，讓黃潔歆深刻體會「生命的韌性」與「感恩的力量」。康復重返校園，黃潔歆珍惜在學校的每一天，積極學習，學芭蕾舞、直排輪、機器人程式設計等多元才藝，儘管因治療導致肌力退化、平衡與協調力不足，她仍不懼挑戰，曾榮獲「高雄市運動會代表隊選拔賽直排輪女子組第一名」，勇奪「AERC亞洲智慧型機器人大賽」國中組第一名，被譽為「腦癌程式設計師」，她更立志未來將以AI科技助人，回饋社會，用創意與智慧傳遞愛與希望。
▲左起導師張磊、黃潔歆及學伴黃子娮合影。
導師張磊表示，黃潔歆因長期治療，學習速度較慢，但從不放棄，態度積極，主動負責打掃工作，並熱心參與各項運動與學校活動，遇到困難主動請教老師及同學，這份堅毅學習態度令人感佩。
黃潔歆的「死黨」黃子娮透露，兩人同姓加上課堂互動而結緣，黃潔歆雖體弱卻充滿熱情，她會主動幫忙黃潔歆操作電腦和解說課堂內容，不論是組裝機器人、拼樂高作品或參與遊戲交流，黃潔歆都展現出堅強與活潑的一面，是班級裡最溫暖的存在。
黃潔歆很高興能二度獲獎，她表示，會將部分獎金儲蓄，部分購買積木作品與學習用品，持續精進自己，未來盼能參與更多運動與創作比賽，勇敢挑戰自我。
從病榻到舞台，從醫院到學校，黃潔歆用行動證明，即使生命遭病魔重重考驗，只要懷抱希望、勇敢前行，人生終將綻放最動人的光。（圖╱中山工商提供）
