與死神拔河42天 葉克膜撐到心臟移植成功

高雄祁先生(左二)車禍後心臟衰竭葉克膜撐過危險期，高榮成功為他完成心臟移植。(記者黃良傑攝)

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄榮總補給室組員祁茂華(53歲)於去年7月間上班途中發生車禍，送醫急救後又突發嚴重心臟衰竭合併肺水腫，緊急裝置葉克膜(ECMO)維持循環，生命一度垂危，在加護病房與死神搏鬥。

高雄榮總檢視他早年患有心臟病病史，2008年間曾因急性A型主動脈剝離，接受主動脈人工血管置換手術，心臟功能仍可能會隨時間退化，車禍後又幾乎失去代償能力，只能依賴葉克膜維生，等待心臟移植救命。

心臟血管外科主任醫師吳介任表示，葉克膜最大隱憂為血液經體外循環後，容易使微小血栓形成就可能有中風風險，必須頻繁抽血、密集監測凝血數值，以控制血液凝固時間，醫療團隊謹慎面對裝上葉克膜後，中風與敗血症是兩大致命風險，任一狀況都會危及性命，只要稍有可能就會及早進行預防性抗凝血劑治療，將感染風險降至最低。

除了家屬和醫療團隊的辛勞，以及病人的全力配合，才能讓祁先生跨過危機四伏的42天，直到獲得合適捐贈心臟，順利完成移植手術，一開始病人並無排斥現象，後來出現輕微排斥反應均給予緩解，所幸情況漸入佳境。

祁茂華特別感謝大愛捐贈心臟者，才能讓他重回家庭、職場，他表示，心臟重新跳動，也是新人生的重新啟動，這顆心臟不只是延續生命的器官，更是來自大愛捐贈者與醫療團隊共同成就的重生，感謝高榮醫療團隊，未來會努力回報社會和醫院，目前最期待還是趕快恢復體力，回到工作醫院、回到日常生活。

