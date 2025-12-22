與死神擦肩！他11年前搭捷運「站鄭捷正對面」 呼籲：勿檢討人群為何不反抗

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

近日北捷爆發隨機傷人案，社會陷入人心惶惶之際，有許多民眾回想起2014年轟動全台的「鄭捷捷運隨機殺人案」。1名大學教授也在社群分享當年經歷，表示事發當天自己搭捷運就站在鄭捷「正對面」，更以此呼籲大眾：「請勿檢討人群為何不反抗。」

1名大學教授在社群分享當年經歷，當時2014年轟動全台的「鄭捷捷運隨機殺人案」，自己搭捷運就站在鄭捷「正對面」（示意圖／北捷提供）

一名郭姓教授在張文北捷隨機傷人案發隔日（20日）晚間，於臉書發文分享自己11年前遇上「鄭捷捷運隨機殺人案」的經歷。他回憶：「在鄭捷動手殺人前，我就站在他的正對面，其實我們是一起進站、一起上車的。他在車廂內一直以恐怖又詭異的眼神，打量著車廂內所有的人。」他更寫道，自己與鄭捷眼神交會了至少兩次：「我當時覺得他是個恐怖的神經病，應該會打人。在那種恐怖的氛圍下，我腦中想的都是若他打我時，我該怎麼逃跑，壓根沒想過要怎麼抵抗⋯⋯」

他還透露，自己原本打算從國父紀念館站搭到板橋，卻在忠孝復興站時，耳邊突然響起一個要他下車的聲音，於是便提早下車了。下車時，鄭捷還詭異地對他笑了一下，該教授如今想起這件事仍感到雞皮疙瘩，認為自己若沒有提早下車，恐怕鄭捷第一個目標就是他。

此貼文一出，便吸引近百萬人次瀏覽觀看，不少人看完郭姓教授的經歷感到毛骨悚然，紛紛留言：「還好你下車了，不然殺的就是你」、「觀察到不對勁，逃跑是上策」、「郭教授是幸運星」、「冥冥中自有護佑」、「老師你的經驗也太恐怖了，幸好那個聲音有出來」

