與死神最近的距離！搭手扶梯「張文站在正後方」 她還原驚悚瞬間：中間沒任何人

嫌犯張文持長刀在中山商圈隨機殺人後，進入誠品南西店搭乘手扶梯，一名女網友在社群寫下與嫌犯近距離的驚悚經過。（翻攝畫面）

捷運台北車站、中山站昨（19日）發生駭人隨機殺人事件，造成4死多傷悲劇。一名女網友深夜在社群發文表示，當天誠品搭乘手扶梯，嫌犯張文就站在她正後方，「拿著一把超長的刀，我們中間沒有任何人。」她寫到，人生第一次離死亡這麼近。不過，女網友慶幸當下叫不出聲，也沒有被砍，但事後回想仍心有餘悸。

與張文最近距離 女網友還原事發經過

嫌犯張文昨日在捷運台北車站丟煙霧彈隨機殺人之後，又跑到中山商圈攻擊路人，張嫌犯案後跑到誠品墜樓輕生。一名女網友當時就在案發現場，深夜在Threads還原經過，她寫到「人生中第一次離死亡那麼近，原來根本來不及尖叫，腦袋全是空白。」

女網友說，下班後想幫媽媽挑一個新的手機殼，才走進誠品，突然傳出一陣尖叫聲，接著很多人衝上手扶梯。女網友驚魂未定的說道，自己不知所以，也跟著衝，接著後面一個男子衝過來，就站在她的正後方，手上還拿著一把超長的刀，「我們中間沒有任何人，我看著他、他看著我，我腦袋一片空白。」

不忘提醒外籍女遊客 「有人拿刀」

「我在手扶梯上根本逃不了，前面擠滿著慌張的人，他就站在我後面。」女網友說，嫌犯揮著刀大吼「上去！通通上去」，但不解的是，凶嫌為何沒有砍她，但只能很慶幸自己當下完全叫不出聲音。

女網友說，她上到二樓後，遇到3名不清楚狀況的外國女生，雖然英文不好，仍努力用簡單單字提醒「有人拿刀」，隨後也向店員示警，對方立刻反應，帶著大家衝進更衣室躲避，並安撫眾人情緒，甚至主動站在外頭引導更多人避難。

為何凶嫌沒有砍女網友？ 引一票人議論

女網友進一步寫道：「事後想想才覺得，自己真的很白癡，怎麼敢背對兇手到底在想什麼。」她也補充，當時在更衣室內聽著外頭此起彼落的尖叫聲與警笛聲，所有人雖然恐慌，卻仍彼此提醒不要推擠、禮讓他人，最後她們在店員引導下，成功從逃生梯安全離開賣場。

貼文一出引發熱議，有人安慰女網友，也有人猜測凶嫌張文沒有下手原因，「照妳敘述的，看來他並不是要砍幾個是幾個，而是有差別的在傷人，這真的太怪異了」、「他沒砍手扶梯的人，是因為他目的是要上樓到高樓層，所以在移動要道砍了人的話，會影響他前進速度（畢竟如果人不能動了更擋路）」、「我感覺他是另有目的，而不是真心想要隨機殺人（或是只想隨便殺幾個就好）」。

