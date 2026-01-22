與母大吵後讀《Love Me》劇本爆哭！ 徐玄振吐心聲：根本演我

被稱為「愛情劇女王」的徐玄振，在韓劇《Love Me》飾演冷傲的婦產科醫生徐俊京。她分享開拍前正巧與母親大吵一架，隔天讀到劇本中母女衝突的戲份時，竟感同身受地崩潰大哭，「我哭到沒辦法讀第2集，這根本是在寫我的故事，怎麼可能不演？！」讓許多網友相當心疼，認為她不是在演戲，「是在挖掘我們每個人心底的創傷」。

徐玄振表示《Love Me》開拍前與母親大吵一架，隔天讀到劇本中母女衝突的戲份時，竟感同身受地崩潰大哭。（圖／Hami Video 提供 ）

徐玄振（右）與張栗（左）在《Love Me》 有吻戲。（圖／Hami Video提供）

徐玄振形容這部戲是「帶點辣度的麻辣口味」，她與張栗飾演的音樂總監在劇中展現30、40歲成年人的直接與濃烈。她坦言劇中不少親密戲是現場即興完成，「這是我拍過最有趣的吻戲！」而在完結篇前夕，張栗的角色已下定決心前往珠寶店挑選戒指。

TWICE成員多賢在劇中終於鼓起勇氣向飾演青梅竹馬的李施優告白。（圖／Hami Video提供）

此外，首次挑戰電視劇的TWICE成員多賢，表現獲得韓網一致讚賞，被評為「完全不像偶像、聲音與語調超自然」。她在劇中飾演暗戀青梅竹馬李施優多年的池慧溫，隨著劇情進入尾聲，兩人終於鼓起勇氣表白，甚至出現挑戰演技的突破性戲份。

