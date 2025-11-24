與母爭吵燒車洩憤！51歲男潑甲苯縱火 路人見狀嚇壞急上前

一名51歲的莊姓男子在花蓮與母親爭吵後，竟在街頭縱火燒母親的車輛，引發公共安全危機。事件發生在23日上午8點25分，莊男在與母親發生口角後憤而離家，隨後在附近騎樓拿取香蕉水等有機溶劑，潑灑在母親車輛旁並點火。火勢迅速竄起，引來路過騎士制止，雙方幾乎爆發肢體衝突。警方到場後，莊男仍不配合，被警方當場壓制。事後調查發現，莊男除了縱火外，還折斷了母親車輛的雨刷，所幸火勢及時被發現，未造成嚴重後果。

男子與母親吵架，氣憤拿香蕉水、不明液體點火，燒母親車輛。（圖／TVBS）

這起縱火事件發生在光天化日之下，現場畫面顯示，莊男站在汽車旁灑完不明液體離開後，地面立即竄出黑煙並燃起橘紅色火光。一名路過的機車騎士發現異狀後出聲阻止，卻遭莊男作勢攻擊，險些引發衝突。警方接獲通報趕到現場後，發現莊男仍在掙扎反抗，雙腳不斷亂踢，警方立即將其壓制在地。

被壓制無法動彈的莊男最後才乖乖站起，被帶回縱火地點，但起初他拒絕承認自己的行為。現場馬路上留下大片焦黑痕跡，母親汽車的左側車門也被黑煙燻到。消防人員到場時，火勢已經熄滅，但地面仍有明顯燒焦痕跡，證實曾發生火災。

花蓮分局中正所長陳昆璟表示，莊男是在住家附近民宅騎樓隨手拿取不明液體，經查疑似是甲苯，警方已依法查獲相關證據。調查發現，莊男當天是假日返回花蓮老家，與母親發生爭執後憤而離家。他在路上看見騎樓擺放的香蕉水後，隨手拿取並在母親車旁潑灑點火，試圖以破壞行為發洩情緒，結果卻傷害了最親近的家人。

此次事件提醒大家，情緒失控時切勿以破壞或縱火等危險行為宣洩，不僅可能觸犯刑法，更可能危及公共安全及他人財產安全。面對家庭衝突，應尋求適當管道解決，避免採取極端行為導致無法挽回的後果。

【危險動作，請勿模仿】

