日本關西機場第一航廈今天發生男性墜樓意外，一名前來日本旅遊的20多歲中國籍男子從航廈的4樓墜落至1樓，送醫後不治身亡。

日本富士新聞網（FNN）報導，今天下午2時30分左右，有目擊者向警方通報稱「在關西機場第一航廈4樓，有一名男性坐在牆邊，看起來快要掉下去了」。4樓是國際線出發樓層。



警方表示，該名20多歲中國籍男子當時坐在面向外側道路的牆邊，雙腳懸空。牆外是旅客乘坐計程車和巴士的下車地點。



男子看到警車到場後，以雙手抓住牆的外緣，整個人懸在牆外。警方上前試圖把他拉回來，但男子自行鬆手，先墜落至2樓的屋簷，之後彈落至1樓。

據了解，該名男子和母親一起到日本旅遊。他被送往醫院時呈現意識不明的重傷狀態，最終宣告不治。



警方表示，男子墜樓過程中沒有殃及其他路人。

（中央社）

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：與母赴日旅遊 中籍男子關西機場墜樓身亡

