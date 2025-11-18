與比利時IMEC簽約 工研院推台歐智慧晶片技術合作

工研院率近五十家智慧醫療與醫材廠商赴德國參加全球最大醫材展，宣布與比利時微電子研究所簽署合作協議，攜手建立台歐智慧醫療與晶片技術合作機制。（工研院提供）

記者彭新茹∕新竹報導

工研院宣布與歐洲知名半導體研究機構比利時微電子研究所簽署合作協議，攜手建立台歐智慧醫療與晶片技術合作機制，推動雙方在高階醫療科技的技術交流與應用，拓展國際合作版圖。

工研院表示，在政府「ＡＩ躍昇計畫」與「晶創計畫」支持下，台灣館以「ＡＩ、晶片、醫療」三大主軸，展出多項法人與廠商的亮點技術，包括十八家指標企業涵蓋ＡＩ健康管理、生醫晶片、高階醫材製造與智慧醫療環境等創新技術。瑞昱半導體的低功耗藍牙晶片具備高穩定度與低耗能，小型化與高整合度設計可支援各類穿戴與醫療裝置，是智慧輔具的重要核心技術。

昇陽半導體的液態檢體生物晶片，可以將多種生物標記整合於單一晶片，一次完成多重檢測，具高靈敏度與客製化特色，提升臨床精準診斷效率。

明基透析科技展出的血液透析器與切向流過濾器，具備國際級精密膜技術與穩定濾流效能，已經在全球市場獲得廣泛應用，展現台灣高階醫材優異的研發與製造實力。多家企業齊聚展現技術亮點，彰顯台灣智慧醫療從晶片、ＡＩ到高階醫材的完整創新能量與競爭力。

工研院亦安排參訪雃博集團德國子公司，實地了解台灣廠商在歐洲的在地化營運與醫材通路策略。工研院將持續以創新研發與臨床實證雙引擎推動產業升級，協助台灣廠商強化國際鏈結，從智慧醫療創新邁向全球布局，攜手打造健康永續與高值醫材的產業新局。