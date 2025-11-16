與毛孩共歡樂 黃偉哲：落實動物平權打造人寵友善府城

台南市長黃偉哲出席《野餐我PET你 滾草皮音樂市集》音樂市集，與現場毛孩熱情互動。（圖／翻攝自台南市政府官網）

台南市於15、16日在水交社文化園區旁大草地舉辦《野餐我PET你 滾草皮音樂市集》，市長黃偉哲於活動首日特別到場，與上千名民眾及毛孩共度秋日午後，期盼動物平權理念持續深化，推動更完善的人寵友善生活環境。

本次活動融合動物平權概念，由日本人氣眼鏡品牌 JINS 舉辦，於15、16日連續兩天登場。市集邀集陶晶瑩、金曲獎得主 Matzka、創作歌手蔡旻佑等音樂人演出，並規劃野餐、毛孩知識講座等豐富內容，吸引近千名民眾攜帶毛小孩共襄盛舉，讓活動現場氣氛熱鬧溫馨。

黃偉哲表示，他已第二度參加此活動，特別到「寵愛動物區」探視中途毛孩，並與萌犬一同搭乘摩天輪互動。他感謝 JINS 再度選擇台南舉辦人寵友善音樂祭，讓毛孩與飼主都能在府城感受溫暖自在的環境，一起享受充滿愛的週末時光。

台南市政府呼籲民眾持續關注動物權益與社區發展，共同打造最友善、最適合人與毛孩共居的宜居城市。（圖／黃威彬攝）

他強調，無論是寵物友善活動或社區深耕課程，都是台南打造宜居城市的重要基礎。市府也呼籲民眾持續關注動物權益與社區發展，共同努力讓台南成為最溫暖、最友善、最適合人與毛孩一起生活的城市。

