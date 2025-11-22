與民分享健康食材 新北北大特區《Lipahak感恩節》走入社區

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市原民局今〈22〉日於三峽北大特區草地公園舉辦《Lipahak感恩節》市集，邀集新北市原住民族攤商展售特色風味美食與手作文創品，並將三峽「Lipahak野菜園區」及「Lipahak三鶯原生態園區」的新鮮無毒野菜帶入社區，與市民一同分享健康食材與文化故事。

《圖說》民眾於《Lipahak感恩節》市集選購阿美族野菜，現場氣氛熱鬧溫馨。〈原民局提供〉

原民局長林瑋茜Siku Yaway表示，Lipahak野菜園區及Lipahak三鶯原生態園區是新北市推動原住民族食農教育的重要據點，截至目前已辦理10場次食農推廣活動，每場次約有20位市民參與，廣受好評。

廣告 廣告

她說，此次首度移師三峽北大特區辦理市集，希望讓更多市民接觸珍貴的阿美族野菜文化，體驗自然永續的農耕智慧，也藉由社區市集引流人潮、促進農產品銷售，減少運輸碳足跡，帶動部落產業發展。未來原民局將持續推動原民文化與城市生活的連結，讓文化傳承、環境永續與地方創生共同並進。

《圖說》農園媽媽帶領大小朋友體驗「芒草掃把鑰匙圈」手作活動。〈原民局提供〉

林瑋茜指出，此次市集除販售兩處農園的新鮮野蔬外，也邀請多位部落ina與青年創業者設攤分享原民好味。「Ina的野菜便當」攤位以農園現採野菜入菜，展現阿美族飲食文化特色。

「秋手作」攤位則以當季水果製成果醬，健康美味又具創意。除此之外，現場的「芒草掃把鑰匙圈」體驗活動，由農園媽媽帶領大小朋友運用部落常用植物－芒草，編織小掃把吊飾，象徵在歲末年終掃去煩憂、迎接好運。

《圖說》「林山農選」攤位展售高山農特產，展現泰雅族青農創業成果。〈原民局提供〉

她說，為展現跨局合作能量，原民局此次邀請經發局「群眾募資輔導計畫」的業者共襄盛舉，其中由梨山第三代泰雅族青農－林廷崴創立的「林山農選有限公司」代表設攤。

林廷崴自2016年創業以來，致力推動「健康、新鮮、公平交易」的高山農產品，並串聯在地小農，共同提升產地能見度與市場競爭力，展現原住民族青年在創新經濟中的新力量。