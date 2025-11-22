與民分享健康食材 新北北大特區《Lipahak感恩節》走入社區
【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市原民局今〈22〉日於三峽北大特區草地公園舉辦《Lipahak感恩節》市集，邀集新北市原住民族攤商展售特色風味美食與手作文創品，並將三峽「Lipahak野菜園區」及「Lipahak三鶯原生態園區」的新鮮無毒野菜帶入社區，與市民一同分享健康食材與文化故事。
原民局長林瑋茜Siku Yaway表示，Lipahak野菜園區及Lipahak三鶯原生態園區是新北市推動原住民族食農教育的重要據點，截至目前已辦理10場次食農推廣活動，每場次約有20位市民參與，廣受好評。
她說，此次首度移師三峽北大特區辦理市集，希望讓更多市民接觸珍貴的阿美族野菜文化，體驗自然永續的農耕智慧，也藉由社區市集引流人潮、促進農產品銷售，減少運輸碳足跡，帶動部落產業發展。未來原民局將持續推動原民文化與城市生活的連結，讓文化傳承、環境永續與地方創生共同並進。
林瑋茜指出，此次市集除販售兩處農園的新鮮野蔬外，也邀請多位部落ina與青年創業者設攤分享原民好味。「Ina的野菜便當」攤位以農園現採野菜入菜，展現阿美族飲食文化特色。
「秋手作」攤位則以當季水果製成果醬，健康美味又具創意。除此之外，現場的「芒草掃把鑰匙圈」體驗活動，由農園媽媽帶領大小朋友運用部落常用植物－芒草，編織小掃把吊飾，象徵在歲末年終掃去煩憂、迎接好運。
她說，為展現跨局合作能量，原民局此次邀請經發局「群眾募資輔導計畫」的業者共襄盛舉，其中由梨山第三代泰雅族青農－林廷崴創立的「林山農選有限公司」代表設攤。
林廷崴自2016年創業以來，致力推動「健康、新鮮、公平交易」的高山農產品，並串聯在地小農，共同提升產地能見度與市場競爭力，展現原住民族青年在創新經濟中的新力量。
其他人也在看
美航空總署預警 航班飛越委國有風險
美國跟委內瑞拉的關係陷入緊繃。美國聯邦航空總署21日警示航空公司，航班飛越委內瑞拉上空，可能會面臨潛在危險，要求在飛越委國上空前72小時必須通報。但同一天，委內瑞拉總統馬杜羅在首都開心起舞，強調跟美國要和平，不要戰爭。公視新聞網 ・ 15 小時前
白俄：特赦31名烏克蘭囚犯
白俄羅斯通訊社(Belta)今天(22日)報導，白俄羅斯總統魯卡申柯(Alexander Lukashenko)赦免了31名在白俄境內因犯罪被定罪的烏克蘭公民。 該通訊社引述魯卡申柯發言人艾斯蒙特(Natalia Eismont )報導，這項特赦是應烏克蘭要求，根據總統盧卡申科與美國總統川普所達成的協議所進行。 她說：「現在，就在此刻，他們正在被移交給烏克蘭當局。」（編輯：鍾錦隆）中央廣播電台 ・ 15 小時前
行政院長卓榮泰出席台61線路口改善動土典禮 (圖)
行政院長卓榮泰（中）22日赴新北林口出席「台61線快速公路新北市－苗栗縣路段平交路口改善工程－新北段」動土祈福典禮。中央社 ・ 19 小時前
再次拜請「天公伯仔」！林岱樺旗山造勢…嗆檢方殺人滅口：8個月斷手腳
再度對天吶喊「天公伯仔」！民進黨立法林岱樺今（22）日前往旗山造勢，現場喊出2萬人到場支持，俠著氣勢難掩情緒激動，嗆檢調追殺，用盡手段，讓她整整8個月斷手斷腳；面對初選馬拉松比賽，別人可以有啦啦隊、派系大咖站台，唯獨她什麼都沒有，只求一個公平競爭機會。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
林岱樺旗山造勢大合影 (圖)
民進黨立委林岱樺（前左5）投入高雄市長初選，22日在旗山造勢邀律師助講，並與多名市議員拍攝大合照。中央社 ・ 14 小時前
預計118年完工 台61線平交路口立體化新北段動工
【民眾新聞葉柏成新北報導】台61線西濱公路平交路口立體化工程新北段今（22）日舉行動工典禮，由中央投入超過27 […]民眾日報 ・ 15 小時前
被陳菁徽爆曾挺垃圾山主嫌 陳其邁震怒喊告：看了三條線
高雄多處山坡地遭傾倒垃圾，主嫌岡山區碧紅里里長李有財父子遭羈押禁見，藍委陳菁徽指出，高雄市長陳其邁曾力挺李有財，高雄市府駁斥並表態提告。陳其邁今天（22日）指出，陳菁徽的邏輯讓他看了三條線，並表示會提告遏止惡質的政治抹黑操作。中天新聞網 ・ 14 小時前
遭控挺月世界主嫌喊告 陳其邁批陳菁徽：邏輯聽了3條線
高雄月世界地景遭非法濫倒垃圾成「垃圾山」，國民黨立委陳菁徽昨（21日）在臉書貼出高雄市長陳其邁與涉案的里長李有財合照，並指控陳其邁「力挺犯罪」。對此，陳其邁今（22日）強調，陳菁徽透過惡意連結來進行政治抹黑完全是政治歪風，「這種邏輯真的是讓人聽了三條線，聽不懂她在講什麼」，將提告守護清譽。鏡新聞 ・ 15 小時前
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
MLB/大谷翔平超暖心！無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平22日透過個人Instagram無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」（Shohei Ohtani Family Foundation），並公開充滿溫馨感的圓形標誌。該基金會標誌中，不僅可見背號17號的大谷本人剪影，還包括妻子真美子、兩人牽著手的長女，以及愛犬Dekopin的身影，底部標註「est. 2025」字樣，象徵基金會將於明年正式啟動。中天新聞網 ・ 19 小時前
新社花海人氣夯遊客破200萬倒數9天百花盛開
[NOWnews今日新聞]2025新社花海暨台中國際花毯節人氣爆發，2週來參觀人數突破200萬人次。台中觀旅局與農業部種苗繁殖改良場搶搭熱潮，攜手新社區農會作東大請客，今(21)日現烤500條杏鮑菇香...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
苗栗放空系行程來了！波斯菊花海、銅鑼杭菊、森林系公車咖啡館！溫泉煮蛋不用跑宜蘭
苗栗最療癒的「放空系行程」來了！正值花季，銅鑼杭菊與波斯菊花海陸續盛開，大片雪白、金黃與粉嫩花色鋪滿丘陵，吸引許多旅客前往拍照。再搭配三義火焰山的紅色岩壁、四十二份湧泉的透明泉水、或到森林系公車咖啡館悠閒喝杯咖啡，完全不用跑宜蘭就能泡溫泉煮蛋、享受大自然療癒力。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前
深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站台灣好報 ・ 23 小時前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 13 小時前
千人奔跑翻開雲林！ 全台首創文字路跑引爆閱讀城市新能量
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府文化觀光處於今(22)日在斗六舉辦全台首創的「2025微冊愛閱讀生活互傳媒 ・ 20 小時前
騎聚日月潭！ 自行車Come!BikeDay嘉年華嗨翻千人
日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華於22日在風景如畫的向山遊客中心登場，超過千名國內外單車愛好者與親子家庭齊聚，開幕式邀請日本尾道市市長暨島波海道(SHIMANAMI JAPAN)理事長平谷祐宏、遊日盟族董事長高政能及自行車女神舒舒，與日月潭國家風景區管理處處長柯建興共同揭開活動序幕，展現台日自行車交流的緊密連結。清晨在涼爽秋風吹拂下的日月潭，迎接絡繹不絕的人潮，隨著鳴笛聲響，參與「環潭船騎」挑戰的熱血車友陸續出發，30公里環潭組沿著經典路線挑戰並享受完整繞行日月潭一圈的湖光山色。20公里船騎組則獨家體驗陸地騎乘與潭面遊船的雙重樂趣，秋日涼爽的天氣為騎行增添了幾分愜意，不少車友大讚秋天是日月潭騎車最舒服的季節。親子專屬的「兒童滑步車-9蛙18拐」同樣熱鬧非凡，小小車友們在賽道上全力衝刺，成為全場最吸睛的焦點，家長們手持相機在一旁捕捉孩子認真的表情，為活動增添溫馨氛圍。今年首度推出最有亮點的「自行車騎福」，結合信仰與創意，讓日月潭周邊四大宗教聖地搖身一變成為闖關關卡，車友們騎車「拜碼頭」集福氣，只要完成任務即可獲得以水庫淤泥製作兼具信仰、創意與環保的限量招財「泥好蛙」。為了向世界台灣好新聞 ・ 18 小時前
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻EBC東森新聞 ・ 13 小時前
屏東四重溪溫泉季熱鬧開幕泡湯、美食與光影藝術打造浪漫氛圍
屏東四重溪溫泉季於二十一日晚間正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典，縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，每年溫泉季不只是地方觀光的重要活動，更是串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點。縣府每年持續導入不同光環境設計、推廣路線整合與體驗活動創新，就是希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，以馬戲融合南島文化，從四重溪再 ...台灣新生報 ・ 17 小時前
蔣萬安出席公益路跑 感謝太太神救援讓他從容跑
台北市不動產仲介公會23日一早於總統府前舉辦「2025台北市不動產仲介幸福家園公益路跑」，眾多跑者齊聚一堂，台北市長蔣萬安也出席代表鳴槍。蔣萬安表示，他要代表北市府感謝公會捐贈150萬給北市社會局的「公益台北愛心平台」，可救助許多弱勢年輕朋友及獨居長者；蔣萬安也幽默分享家中二寶、三寶今日一早起床吵鬧，還好有太太協助，他才能「從從容容、游刃有餘」參加活動。中時新聞網 ・ 1 小時前
逢甲商圈當街全武行！ 多人持球棒、安全帽圍毆2男｜#鏡新聞
今天(11/22)凌晨5點多，有民眾在台中逢甲商圈目擊，2名男子當街被一大群人圍毆，其中還有人持球棒、安全帽一路追打，男子被打到全身是傷，向一旁的店家求救。警方獲報到場，發現被害人跟嫌犯其實是朋友關係，喝酒過程起口角，才會引爆衝突，隨後火速逮捕9名涉案人，而這已經是台中兩週內，第三度發生球棒隊鬥毆事件。鏡新聞 ・ 15 小時前