與民爭利！綠電業者批台電小額綠電扭曲市場

[NOWnews今日新聞] 台電日前推出「月租小額綠電」方案，釋出1000萬度綠電供全民申購，更以「保證買得到」作為行銷主軸。但此舉引爆再生能源商業同業公會強烈反彈，批評台電利用公營壟斷地位與民爭利，甚至靠政府補助打造虛假的綠電市場，嚴重破壞自由競爭的市場秩序。

再生能源商業同業公會表示，綠電市場的本質是促進民間投資、增加分散式綠能供給。然而台電憑藉壟斷性的電力掌控能力，直接跨入綠電申購與零售市場，等同拿著政府資源與配額，與民間業者正面競爭，壓縮數百家合法售電業者與投資者的市場空間，形同「國家帶頭搶飯碗」。



其次，台電的綠電來源包含保證收購（FIT），本質上就是全民補貼的綠電。台電再以低價綁訂方案出售給民眾，看似便宜，實際上是「民眾用自己的稅金補貼台電，再被台電當成商品賣一次」，造成市場結構不但不公平，更讓綠電成本與價格完全失真，嚴重影響民間投資誘因。



第三，目前企業採購綠電普遍困難，市場配額緊縮，但台電卻能一次釋出1,000萬度並宣稱「保證買得到」，引發外界三點質疑，是否挪用企業綠電來源，是否使用國家重大計畫預留量，是否以補貼價收購後再轉賣？若為後者，台電等於從事綠電套利，完全背離其公營事業應有的中立角色。

第四，台灣花十年時間建立民間綠電交易制度，包含售電業者、交易平台、自建太陽能等模式，台電如今以壟斷者身分重回市場前端，恐將導致；民間投資意願下降、售電業退出市場、綠電交易倒退回政府主導的舊模式，嚴重阻礙台灣能源轉型。

最後，產業界呼籲，經濟部應立即檢討台電是否違反公平競爭原則，要求台電公開綠電來源、成本、補貼金額及配置方式，應保護民間綠電市場，而非讓國營巨獸獨大，以及台電應專注強化電網、改善虧損，而非跨界搶民間生意。

