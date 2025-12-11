與民視合約恐有變數？胡瓜吐心聲：很冤枉

胡瓜11日宣傳「鑽石舞台」演唱會。（萬星傳播提供）

胡瓜日前不滿民視降他主持費，動念不續約，恐讓24年老牌節目《綜藝大集合》熄燈，他今（11日）與余天、黃西田、康康、王彩樺、歐弟、康康、李翊君、翁立友、曾心梅、余祥銓、賴慧如等人宣傳3月21、22日在北流舉辦的「鑽石舞台」演唱會，提到與民視的合約問題，直言：「很冤枉」。

胡瓜為了公益，號召藝人們出演「鑽石舞台」，他今分享邀請余天、黃西田、康康等人的原因和過程。面對「鑽石舞台」以外的問題，他都謝絕不談，想把焦點放在演唱會上。

據悉，胡瓜在《大集合》的主持費一集約50萬，民視先前動念砍半，讓胡瓜不滿，動念請辭。後來，胡瓜主持費由民視改為製作單位與他商量，維持原價不降；胡瓜態度也因此軟化，願意回去主持除夕特別節目的戶外運動單元。

胡瓜今禁不起媒體的追問，直呼很多新聞都與實際情況不符，尤其事件發生後多由民視發聲，胡瓜未曾回應。他今透露，民視除夕的運動會單元是今年4、5月就在談的事情，「你們不知道的事情太多了！很冤枉！」語氣無可奈何，看來他與民視目前的關係仍無法回到過去。

