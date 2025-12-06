「與水共好˙綠水植藝」環保聖誕樹點亮后里

立法委員楊瓊瓔及市議員陳本添等人攜手點亮7公尺高的「綠能誠信」花卉裝置藝術。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳/台中報導

「與水共好˙綠水植藝」綠能誠信裝置藝術點燈儀式於6日晚間在后里區公所登場，最大亮點是將報廢的桌椅與后里區豐富的花卉結合，7公尺高的「綠能誠信」花卉裝置藝術。

在經濟部水利署中區水資源分署的支持下，「綠能誠信」花卉裝置藝術於聖誕節前舉辦，現場並邀請經濟部水利署中區水資源分署劉松烈副分署長進行水資源永續宣導講授。包括在地的18位里長、社區理事長與綠能誠信課程之大學教授學者專家，中興大學吳振發教授、逢甲大學黃智彥教授、南華大學王昱海教授、彰化師範及勤益大學程立民教授、靜宜大學謝佳伶老師、ESG淨零減碳永續專家洪伶慈老師等，及花藝、植藝的師資專家均前往共襄盛舉。

后里區長賴同一表示，為落實台中市幸福實踐手冊，啟動構築幸福宜居花鄉家園，採行聯合國SDGs目標之淨零減碳，發展環保永續宜居綠色社區，特地於區公所大門口平台區及週邊創作設置綠能誠信環保永續等意象之裝置藝術，以宣揚淨零減碳及綠能誠信與本區花卉特色。活動也於后里鎮安宮前廣場，邀請專業表演藝術家進行大型音樂藝術宣導活動，公私協力及結合產官學合作模式，由后里區公所統籌策劃，經中興大學林仁昱教授與山中山音樂工作室杜銘哲老師藝術指導，多位藝文界人士共同籌劃公益演出，表演內容精彩，現場掌聲不斷。

台中市政府政風處表示，相關環保淨零減碳或綠能法令與企業誠信永續專題等，是目前國家重要的政策，融入聯合國SDGs（Sustainable Development Goals）12、15、16項目標，也是為落實行政院施政方針「推動綠色成長與2050淨零轉型」，健全綠能產業發展低碳環境，針對公務員及綠能業者與綠能設置相關之民眾與當地居民，宣導簡政便民等廉潔理念及倡議「淨零減碳」觀念，提升公眾對綠能產業發展之信心。