與江南富人區一條路相隔 南韓「首爾最後貧民窟」失火尚無傷亡

南韓首爾棚屋區「九龍村」1月16日失火，當局出動大批消防員打火。美聯社



被稱作「首爾最後貧民窟」的江南區棚屋區「九龍村」（구룡마을），16日發生火災，燒毀多棟簡陋的臨時住宅，迫使約260名居民逃離，目前未傳出傷亡。

九龍村是位於首爾一片私人土地上的非法居住區，地處首爾知名富人區江南區道谷洞南部的邊陲地帶，與富人區以一條六車道的高速公路相隔。

美聯社報導，南韓國家消防廳在聲明中表示，這起火災於發生8個多小時後已完全控制。258名居民被疏散至安全地點，目前沒有人員傷亡。

消防廳表示，將展開鑑識與其他檢查，找出起火原因並確定財產損失程度。消防廳官員表示，目前無法立即確認有多少房屋被燒毀或受損。

當地消防官員於16日稍早的電視簡報中表示，已出動包括消防員與警察在內的1200多名人員到現場。

這座山坡村落多年來偶爾會發生火災，最近一次是2023年1月，造成60多棟房屋燒毀。

觀察家表示，棚屋的脆弱性、當地密集的房屋結構以及使用易燃材料建造，都可能是釀成火災的因素。

九龍村鄰近首爾最昂貴的街區之一，長期以來一直是南韓貧富差距懸殊的象徵。

九龍村形成於1980年代，南韓為舉辦1988年漢城奧運，當局急欲推動城市開發，在大規模房屋清理與重建計畫下，大批佔據低收入地區房屋的民眾遭驅逐，因此移居至九龍村。

《韓國時報》報導，事實上，除了九龍村，首爾還有其他貧民區，例如首爾東北區的白沙村，首爾西北方北岳山山腳、原名「印第安村」的螞蟻村，以及早期北韓難民定居、位於南山的解放村。其中螞蟻村和解放村近年已成為新興觀光景點，原居民大多已搬離，僅保留建築外貌。

