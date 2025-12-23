與江啟臣爭選2026台中市長 楊瓊瓔：不排除「這1舉動」

政治中心／劉宇鈞報導

2026台中市長選舉，民進黨確定由立委何欣純出戰，國民黨則有立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔先後表態。楊瓊瓔22日表示，會遵循國民黨內提名機制，先協調，若協調不成再初選，「不排除作君子之爭」。

楊瓊瓔接受網路節目《中午來開匯》專訪。談到與江啟臣的差別，楊瓊瓔稱，她會以市政願景、執行力實際去讓市民了解如何去支持她，這也是她一直努力的，她與江各自有特色，但會分進合擊，台中這一戰必須要團結，尤其是看到台中市長盧秀燕在過年的看板2人一起上，就知道盧希望未來的市長初選是公開、透明、自由競爭。

楊瓊瓔提到，派系已經是歷史產物，現階段在台中，國民黨已完成整合，對外就是一個「國民黨」的整體，而非各自為政，尤其在盧秀燕執政以來奠定的基礎下，市政推動橫跨交通、產業與人口結構，帶動城市吸引力提升，人口願意移入、產業自然跟進，形成正向循環。

針對國民黨台中市長人選尚未確定的議題，楊瓊瓔說，一切都會遵循黨內提名機制，會先協調，若協調不成再初選，黨內部還沒談到協調階段，因此目前仍是「姊弟登山」，一起努力互相尊重。

楊瓊瓔強調，與江啟臣兩人參選的目標都是讓台中更好、延續盧秀燕的根基，不會因外界傳聞而使兩人有嫌隙、亦不可能被分化，一切皆等待黨中央決定方法，「不排除作君子之爭」。

