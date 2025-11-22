與沈伯洋現身全球通緝普丁的海牙法院前！范雲高喊：國際仍有正義
[Newtalk新聞] 中共宣稱立案偵查、全球通緝民進黨立委沈伯洋，他繼日前赴德國國會作證後，這次前往荷蘭，與擔任國際自由聯盟副主席的民進黨立委范雲出席國際自由聯盟會議。范雲表示，與沈伯洋正站在對世界人權有著重要意義的國際刑事法院（International Criminal Court, ICC）前，國際仍有正義，她和沈伯洋會站在正義的一方持續努力。
國際自由聯盟會議11月21至23日在荷蘭舉辦，范雲19日在臉書發文提到，她又要搭機前往荷蘭，這次是以共同副主席的身分代表民進黨，參加國際自由聯盟的3天年度行政會議。范雲21日下午Po文透露，沈伯洋正和她一起在荷蘭出席國際自由聯盟會議，她和沈伯洋無所畏懼，外交一棒接一棒，繼續為台灣奮戰。
范雲晚上再度於臉書撰文寫道，她和沈伯洋正站在對世界人權有著重要意義的國際刑事法院前，而國際刑事法院位於荷蘭海牙（The Hague）。國際刑事法院是一個超越個別主權國家的獨立司法組織，會針對犯下戰爭罪、種族滅絕罪、危害人類罪、侵略罪的個人，進行司法調查與審判。
范雲指出，在國際刑事法院，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）因為涉嫌戰爭罪「非法移轉烏克蘭孩童」，正被頒布全球通緝逮捕令，也因這項2023年頒布的逮捕令，普丁沒有去2023年在南非、2025年在巴西舉行的金磚峰會，因為依照與ICC締約國的約定，普丁去這些國家就可能會被逮捕。國際仍有正義，她和沈伯洋會站在正義的一方，持續努力。
