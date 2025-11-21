與沈伯洋現身國際刑事法院前 范雲：國際仍有正義

（中央社記者王揚宇台北21日電）民進黨立委范雲、沈伯洋赴荷蘭出席國際自由聯盟會議，范雲今天晚上發布最新貼文表示，與沈伯洋正站在對世界人權有著重要意義的國際刑事法院前，國際仍有正義，她和沈伯洋會站在正義的一方持續努力。

中共宣稱立案偵查、全球通緝民進黨立委沈伯洋，他繼日前赴德國國會作證後，這次前往荷蘭，與擔任國際自由聯盟副主席的范雲出席該聯盟會議。

國際自由聯盟會議11月21至23日在荷蘭舉辦，范雲19日在臉書發文，說她又要搭機前往荷蘭，這次是以共同副主席的身分代表民進黨，參加國際自由聯盟的3天年度行政會議。

范雲今天下午發文表示，沈伯洋正和她一起在荷蘭出席國際自由聯盟會議，她和沈伯洋無所畏懼，外交一棒接一棒，繼續為台灣奮戰。

范雲晚上再度於臉書撰文，提及她和沈伯洋正站在對世界人權有著重要意義的國際刑事法院前，而國際刑事法院位於荷蘭海牙（The Hague）。

范雲說，國際刑事法院（International Criminal Court, ICC）是一個超越個別主權國家的獨立司法組織，會針對犯下戰爭罪、種族滅絕罪、危害人類罪、侵略罪的個人，進行司法調查與審判。

范雲指出，在國際刑事法院，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）因為涉嫌戰爭罪「非法移轉烏克蘭孩童」，正被頒布全球通緝逮捕令，也因這項2023年頒布的逮捕令，普丁沒有去2023年在南非、2025年在巴西舉行的金磚峰會，因為依照與ICC締約國的約定，普丁去這些國家就可能會被逮捕。

范雲最後提到，國際仍有正義，她和沈伯洋會站在正義的一方，持續努力。（編輯：林克倫）1141121