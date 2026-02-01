與泡泡瑪特合作城市行銷被統戰？藍前發言人：綠營不檢討黃偉哲、林楚茵、吳欣岱？

台南市長黃偉哲（左）。廖瑞祥攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

今年台北燈節西門展區與泡泡瑪特合作，遭綠營質疑推廣中國品牌。國民黨前發言人鄧凱勛今揶揄，綠委林楚茵卻連在立院開會，都要拿大陸平台愛奇藝看劇，綠營不敢正視自己雙標與真正的國安漏洞？

鄧凱勛更點名，台北市黨部主委吳欣岱質疑泡泡瑪特是中國文化侵略，卻被抓包自己過去就曾開心與LABUBU公仔合照，甚至還被指出是「盜版貨」；一邊高喊抗中保台、抵制文化統戰，一邊卻身體力行擁抱這些商品，吳的發言凸顯綠營側翼為了政治攻防，不惜昨是今非的荒謬嘴臉。

廣告 廣告

鄧凱勛也質疑，去年台南市長黃偉哲也大力宣傳南紡購物中心高達13.5公尺的泡泡瑪特聖誕樹，當時一片喜氣洋洋的城市行銷，怎麼換到台北市蔣萬安辦燈節，就成十惡不赦的「文化統戰」？若連擁有多國創作者的國際潮牌都能被抹紅，那歐洲近期加開的20家門市、以及搶著合作的迪士尼與漫威，難道全被中共統戰？

更多太報報導

批泛綠以泡泡瑪特抹紅北市府 國民黨：大綠小綠愛用陸貨才是日常

吳欣岱批台北燈節攜手「泡泡瑪特」是文化侵略 觀傳局回應了

2隻「泡泡瑪特」被奪！萬華街頭搶案 美甲師下班騎UBike驚魂