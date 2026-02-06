與泡泡瑪特合作被炎上 蔣萬安反酸：民進黨叔叔阿姨才沒自信

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱質疑市府選擇大陸品牌是沒有文化自信，蔣萬安則說，「台灣的年輕人非常有文化自信，民進黨的這些叔叔阿姨就顯得很沒自信。」（張珈瑄攝）

台北市長蔣萬安宣布台北燈節首度與國際IP「泡泡瑪特」合作，台灣基進台北市黨部主委吳欣岱質疑市府選擇大陸品牌是沒有文化自信；大陸國台辦發言人陳斌華回應，綠營不該逢中必反；蔣萬安6日受訪表示，「台灣的年輕人非常有文化自信，民進黨的這些叔叔阿姨就顯得很沒自信，應該要跟台灣的年輕人看齊。」

吳欣岱指出，最感慨的是，當北市府忙著引進中國公仔時，國際大師卻在挖掘台灣的美，在國際眼中，台灣的傳統民俗具有獨一無二的特色；但在北市府眼中，卻無視台北的文化特色，因為中國國民黨的親中，選擇引入中國角色，「缺乏文化自信，只能走廉價的捷徑」。

陳斌華5日表示，兩岸同胞同文同種，大陸商品得到台灣民眾喜愛很正常。民進黨政客對此跳腳、惡意抹紅，暴露的是他們逢中必反的扭曲心理和虛弱本質。

蔣萬安今天出席與里長有約，被問及有人認為「泡泡瑪特」違背傳統、去中化或是不符節慶精神的看法，他表示，台灣的年輕人非常有文化自信，民進黨的這些叔叔阿姨就顯得很沒自信，應該要跟台灣的年輕人看齊，這次台北燈節規畫雙展區、雙 IP，不只泡泡瑪特，還包括變形金剛，這些國際大IP來，不只讓台北走進世界，也讓世界看到台北，這都是非常令人期待的好事。

