與泰柬領導人通話後！川普宣布2國同意停火

在馬來西亞吉隆坡舉行的東協峰會期間，柬埔寨首相洪馬內（左）、泰國總理參威拉恭（中）及美國總統川普（右）在簽字儀式上合影。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間12日表示，泰國與柬埔寨總理已同意「自今晚起」停止戰鬥。不過泰國總理參威拉恭（Anutin Charnvirakul）與柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）皆未對此發表評論。

據《BBC》報導，川普在其社群媒體「Truth Social」上發文指出，2國領導人「已同意自今晚起停止一切射擊行動，並回到與我達成的原始和平協議。2國都已準備好迎接和平，並與美國持續進行貿易。」

川普在分別與2國領導人通話後才作出這項宣布。然而，參威拉恭在稍早與川普通話後向媒體表示，停火只有在「柬埔寨停止開火、撤回其部隊，並清除其所埋設的所有地雷」的情況下，才有可能實現。

近期泰柬邊境發生的致命衝突已造成至少20人死亡，並迫使約50萬人緊急撤離。這場長期存在的邊境爭端曾於今年7月24日急遽升溫，當時柬埔寨向泰國發射1波火箭彈攻擊，泰國則以空襲作為回應。

7月為期5天的邊境衝突，最終造成數十人喪生，約20萬人從2側邊界地區流離失所。雙方在川普分別與2國領導人通話後，於7月28日達成初步停火協議。

隨後泰柬於10月下旬在馬來西亞吉隆坡簽署更正式的停火宣言，川普與馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）皆到場見證。此舉當時被川普視為重大外交勝利，也成為他角逐諾貝爾和平獎的宣傳素材。

然而，在簽署不到2週後，泰柬之間的協議便驚傳破局。參威拉恭11月10日宣布暫停履行協議，並取消釋放18名被俘的柬埔寨士兵。原因是當天有4名泰國士兵在該國東北部的四色菊府（Changwat Si Sa Ket）邊境踩到地雷受傷，其中1人更失去右腳。

12月7日開始，暴力衝突進一步擴大，波及泰國東北部至少6個省分，以及柬埔寨北部與西北部的5個省分。這2個國家的陸地邊境衝突已斷斷續續持續超過1個世紀，起源於法國殖民柬埔寨後的邊界劃定爭議。





