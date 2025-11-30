與淫魔女友同監…亞州前女主播詐騙6300萬新冠紓困金 判10年

亞利桑納州鳳凰城一名曾經紅極一時的美女新聞主播，因詐騙聯邦新冠疫情救濟金而淪為階下囚，並與淫魔艾普斯坦(Jeffrey Epstein)的女友麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)關在同一監獄。

德州北區聯邦法院陪審團今年6月裁定霍克里奇(Stephanie Hockridge)共謀欺詐罪成立，在11月21日宣判10年徒刑，並須支付超過6300萬元賠償。

據紐約郵報等報導，現年42歲的霍克里奇從新聞主播轉型為金融科技企業家，與丈夫雷斯(Nathan Reis)在2020年4月成立一家從事貸款服務的金融科技公司Blueacorn，表面上是協助小型企業及個人在新冠疫情期間取得125億元的薪資保護計畫(PPP)貸款，但卻從中將2.5億至3億元轉入自己公司帳戶。

廣告 廣告

PPP貸款由美國小型企業管理局(SBA)依據「新冠病毒援助、救濟和經濟安全法」(CARES) 提供擔保。

聯邦司法部在新聞稿指出，根據Blueacorn內部郵件截圖顯示，霍克里奇指示員工優先處理所謂「VIPPP」客戶，而不是一般的PPP借款人。

霍克里奇為了讓某些「VIPPP」申請人獲得更大額的PPP貸款，與串謀者偽造工資紀錄、稅務文件和銀行對帳單等文件，然後向借款人收取回扣，回扣金額按借款人所獲資金的比率抽成。

紐約郵報指出，聯邦政府在新冠情期間所實施的多項援助計畫屢遭詐騙，損失估計達數千億元，其中以PPP、經濟傷害災難貸款及失業保險計畫尤其容易成為目標。

克里奇的定罪及入獄，是迄今為止涉及公眾人物最引人注目的PPP欺詐案件之一。

原因是她曾是亞利桑納州家喻戶曉的人物、在鳳凰城的ABC地方台KNXV-TV擔任了七年主播，此前還在倫敦的CBS新聞電台擔任過記者，曾獲得艾美獎提名，獲亞利桑納州媒體評為「最受歡迎的新聞主播」。

而克里其目前所囚禁的德州布萊恩(Bryan)聯邦監獄，剛好也是麥斯威爾目前監禁之處。

更多世界日報報導

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

55年最大規模…空巴召回6000架A320 全球航班恐大亂