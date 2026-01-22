與湖光對話的加拿大湖畔住宅：當屋脊與地景相呼應 建築與自然從此共享同一種語言

【撰文｜王程瀚．圖片提供｜Atelier Carle】

圖片提供｜ Atelier Carle

有些空間不曾高聲言說，卻總在時代更迭之中靜靜留下印記。加拿大魁北克東部鄉間一處依湖而生的土地，自上世紀初以來便由同一個家族守護近百年。歲月於此沉澱下來，卻從未被遺忘。當代設計的介入，並非為了掩蓋舊有痕跡，而是以一種低調卻堅定的姿態，重新梳理時間的脈絡，使過往與此刻得以在同一片土地上並行存在。

圖片提供｜Atelier Carle

圖片提供｜Atelier Carle

圖片提供｜Atelier Carle

默默窺探時間的入口

原有建築為20世紀初期的木造結構，經歷長年風吹雨打，早已難以承載新的生活需求。設計團隊選擇延續仍具穩定性的構件，保留石造地基與煙囪，使其成為通往新建築的起點。藉此重新設定行進動線，更是一種紀念與尊重，使每一次歸家都猶如踏入一段悠長故事的續章。

圖片提供｜Atelier Carle

圖片提供｜Atelier Carle

整體布局順應基地微斜的地勢，將建築量體配置為三座並列但彼此呼應的單元，形成自由流動的空間節奏。這樣的安排打破大型住宅可能產生的壓迫感，也使居住面貌更貼近19世紀鄉村聚落的尺度與步調，同時呼應地方文化特質。地下一層因應坡度自然拓展為可居的高度，地面層則保持與外部地景的平行關係，讓室內外之間不至於出現明顯斷裂的狀況，空氣與光線都能在此自然流通。

圖片提供｜Atelier Carle

建築基礎與地坪大量採用石材，兩處入口體塊同樣以石材構成，使整體語彙從外觀延伸至內部，在感知上形成一體。這些石材不僅回應過去的歷史發展，也穩固了建築在場域中的存在感。周邊以石材堆砌的擋土牆自然向周邊延展，宛如時光的紋理慢慢繞行屋舍。

圖片提供｜Atelier Carle

圖片提供｜Atelier Carle

圖片提供｜Atelier Carle

描繪結構中的地景記憶

上層構造則由金屬骨架、原木橫梁與回收木材共同支撐，四坡式的雪松屋頂高聳沉穩，屋頂線條與遠方的蒙特雷吉丘陵遙相對望，使建築與自然之間產生形神上的呼應。除了突顯視覺上的美學效果，更賦予本案一種精神上的獨特定位，讓建築避免淪入一枝獨秀的窘境，而是主動與環境展開積極對話。

圖片提供｜Atelier Carle

相較於過往殖民風格中窗戶僅為建築立面的裝飾點綴，這次設計反其道而行，改以大開口窗直接連結風景，讓戶外景觀成為日常生活的一部分。於是窗戶與其說是採光工具，更像一種觀看方式，使建築的內部節奏得以與外部世界平行。

圖片提供｜Atelier Carle

室內以地面層為主軸，布局開放通透，設計師透過水平鋪陳的手法強調流動感。各場域之間以大型回收木門作為區隔，既保有各自獨立隱私，又不損害整體連續性。多數空間採挑高配置，配合教堂式斜屋頂與裸露橫梁，使光影變化更具層次，也進一步勾勒居家靜謐感與大氣特質。

圖片提供｜Atelier Carle

材質選擇方面，室內使用石材地坪，強化空間的溫潤厚實感，同時結合地熱系統，使居住品質更為穩定與節能。牆面與天花大量使用天然木料與無毒塗料，並搭配低揮發性家具，使整體空氣品質清新自然，展現一種真正回歸天然本質的永續理念。

圖片提供｜Atelier Carle

在解構與重組中找回家的理想模樣

值得一提的是，這棟作品的設計思維，在於延長現有材料的生命週期，而非徹底淘汰。設計團隊保留所有能再利用的結構與物件，並將其再次納入全新的語境之中，使全室的每一處細節皆展現出針對時間的凝視與尊重，等同於一次直視傳統文化的重整與記憶的修復。

圖片提供｜Atelier Carle

圖片提供｜Atelier Carle

圖片提供｜Atelier Carle

圖片提供｜Atelier Carle

無可諱言，部分當代建築往往流於平庸的形式更新與材質堆疊，但在這片湖濱土地上所發生的改造過程，則是與土地進行頻繁互動後的沉默表現。它不求高調，不炫技術，卻在材質選擇與尺度控制中，透露出對設計、環境與美學的深刻體會。這種做法理所當然地令本案延長了看待時間的厚度，毫無爭議的成為文化與物質層面的雙重傳承者，家的理想模樣也隨之慢慢浮現。

圖片提供｜Atelier Carle

(全文來自《Living住宅美學》雜誌 第161期)

圖片提供｜住宅美學

