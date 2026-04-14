與父親夏靖庭爆衝突！方宥心認太入戲氣到飆淚 李沐曝兒時常與妹妹鬧脾氣

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

台韓愛情電影《那張照片裡的我們》去年上映獲得好口碑，今（13）日驚喜宣布推出導演版，新增17分鐘未曝光片段，大大升級親情厚度。雙導演湯昇榮、鄭乃方表示，「如果你看過上映版，導演版會帶來不少新的細節，如果是第一次看，會更完整地走進這個世界！」導演版25日在CLASSROOM 公館影廳獨家首映，女主角李沐將現身和影迷交流。

導演鄭乃方表示，當初上映版節奏緊湊，但某些人物情感的鋪陳與關係被壓縮，決定推出導演版，讓故事更完整地交回給觀眾。導演版一口氣多了17分鐘，導演湯昇榮透露，「我們回到最初的劇本，除了前5分鐘敘事有調整，新增片段有強化家庭故事線，包括賢英一家人的關係、金教練的背景，以及兩個父親對子女的情感牽掛，都有更細膩的著墨。」

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導演版中，方宥心飾演的姊姊「鳳英」新增不少精彩片段，其中一場是她帶兒子回家幫爸爸慶生，卻因父親不滿她未婚生子，爆發父女衝突，她氣到飆淚怒問：「是我不要這個家，還是這個家不要我？」方宥心回憶起和夏靖庭的爭執戲說：「那天看著爸爸板著臉走戲，突然有些走心，自然就進入狀態，我其實忘記我有哭，只記得當時情緒有憤怒、委屈，也有愛。」李沐飾演的妹妹「賢英」身處一級戰區，要負責緩頰，還要安撫小朋友，「我其實很喜歡這場戲，短短幾分鐘呈現我們家10幾年來的狀態，讓觀眾很直接認識賢英一家人。」她也曾和家人吵架吵到哭，「小時候很容易因為小事就和妹妹鬧脾氣，但1、2個小時就和好了。」方宥心則笑言平時和家人吵架都是「吵到和好才罷休。」

《那張片裡的我們》推出導演版，更細膩描寫家庭親情線。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

《那張照片裡的我們》導演版將在CLASSROOM 公館影廳獨家放映，現場設有電影道具、服裝和陳設展覽免費參觀，導演湯昇榮說：「有了CLASSROOM這個空間，目標希望後續在年底前能持續做特別放映，每個月我們也將安排系列放映沙龍講座，讓觀眾更深入地了解電影創作與製作的過程，也十分歡迎民眾洽詢小型包場，欣賞更完整的獨家導演版。」李沐預計25日出席導演版特別場午後沙龍，與影迷見面，她期待表示，「兩位導演非常盡心盡力，希望觀眾感受到他們對於電影的愛與熱情！」





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