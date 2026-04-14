12題測驗 一次了解「台灣第一女神」
與父親夏靖庭爆衝突！方宥心認太入戲氣到飆淚 李沐曝兒時常與妹妹鬧脾氣
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
台韓愛情電影《那張照片裡的我們》去年上映獲得好口碑，今（13）日驚喜宣布推出導演版，新增17分鐘未曝光片段，大大升級親情厚度。雙導演湯昇榮、鄭乃方表示，「如果你看過上映版，導演版會帶來不少新的細節，如果是第一次看，會更完整地走進這個世界！」導演版25日在CLASSROOM 公館影廳獨家首映，女主角李沐將現身和影迷交流。
導演鄭乃方表示，當初上映版節奏緊湊，但某些人物情感的鋪陳與關係被壓縮，決定推出導演版，讓故事更完整地交回給觀眾。導演版一口氣多了17分鐘，導演湯昇榮透露，「我們回到最初的劇本，除了前5分鐘敘事有調整，新增片段有強化家庭故事線，包括賢英一家人的關係、金教練的背景，以及兩個父親對子女的情感牽掛，都有更細膩的著墨。」
導演版中，方宥心飾演的姊姊「鳳英」新增不少精彩片段，其中一場是她帶兒子回家幫爸爸慶生，卻因父親不滿她未婚生子，爆發父女衝突，她氣到飆淚怒問：「是我不要這個家，還是這個家不要我？」方宥心回憶起和夏靖庭的爭執戲說：「那天看著爸爸板著臉走戲，突然有些走心，自然就進入狀態，我其實忘記我有哭，只記得當時情緒有憤怒、委屈，也有愛。」李沐飾演的妹妹「賢英」身處一級戰區，要負責緩頰，還要安撫小朋友，「我其實很喜歡這場戲，短短幾分鐘呈現我們家10幾年來的狀態，讓觀眾很直接認識賢英一家人。」她也曾和家人吵架吵到哭，「小時候很容易因為小事就和妹妹鬧脾氣，但1、2個小時就和好了。」方宥心則笑言平時和家人吵架都是「吵到和好才罷休。」
《那張照片裡的我們》導演版將在CLASSROOM 公館影廳獨家放映，現場設有電影道具、服裝和陳設展覽免費參觀，導演湯昇榮說：「有了CLASSROOM這個空間，目標希望後續在年底前能持續做特別放映，每個月我們也將安排系列放映沙龍講座，讓觀眾更深入地了解電影創作與製作的過程，也十分歡迎民眾洽詢小型包場，欣賞更完整的獨家導演版。」李沐預計25日出席導演版特別場午後沙龍，與影迷見面，她期待表示，「兩位導演非常盡心盡力，希望觀眾感受到他們對於電影的愛與熱情！」
更多FTNN新聞網報導
黃鐙輝挑戰舞台劇！與方宥心演出感情戲 正牌老公在旁盯場
方宥心揭夫妻廁所排練真相！黃鐙輝曝維持婚姻秘訣 「要站在對方的立場想」
三金主創聯手出擊！黃鐙輝一人分飾三角 方宥心夫妻同台飆戲
其他人也在看
工地高薪代價大！水電學徒揭「1陋習」超可怕 只做4個月崩潰喊離職
願意吃苦就能換高薪？一名網友發文抱怨，他不菸不酒不檳榔，但在工地當了4個月的學徒，發現每個師傅都在抽菸，「菸是一根一根的一直點，嘴巴叼著一根菸，邊做邊抽」，為了不讓自己的肺壞掉，決定提出離職。
日本見「牙刷1設計」她驚呆！釣一票台人共鳴：30多年前台灣就有
台灣人熱愛出國旅遊，其中國家又以日本最為多人喜愛。一名網友近日在社群平台發文分享住宿經驗，意外掀起討論，當天她入住日本民宿時打開備品牙刷，發現竟未附牙膏，仔細觀察後更覺得刷毛中似乎卡有異物，隨後才恍然大悟驚呼「原來人家牙膏已經直接塗在裡面了啦」。
國際油價暴漲66.9%！台灣恐陷通膨惡夢 央行出手了
中東地區戰事持續蔓延，全球能源供應遭受嚴重衝擊，國際油價波動劇烈。央行因應高漲油價壓力，將今年消費者物價指數（CPI）年增率預測值自1.63％上修至1.80％。央行副總裁嚴宗大在立法院財委會報告中強調，當前穩定匯率的核心目標在於抑制輸入性通膨，而非追求出口競爭力。
家中長輩突進ICU！他感慨「對長照完全改觀」：事情多到超乎想像
隨著台灣邁入高齡化社會，長照議題備受關注。有網友分享，近來家中長輩突然住進加護病房，四個子女為此焦頭爛額、心力交瘁，讓原PO有感而發，坦言對長照機制完全改觀，引發網友討論。
飆股踩煞車7檔今限速！載板龍頭20分鐘撮合 全部關到4月27日
近期股價異常波動或成交量放大，觸及交易異常監控標準，證交所與櫃買中心昨（13）日同步公告最新處置股名單，共計7檔個股遭列入「抓去關」，自今（14）日起至4月27日止全面實施分盤交易。此次名單涵蓋ABF載板龍頭欣興（3037）、半導體設備股辛耘（3583）等熱門飆股，部分個股短期漲幅超過40%以上，引發市場高度關注。
民眾黨「4大理由」開除李貞秀！鍾年晃「神翻譯」讓議員直呼：被仙人跳
即時中心／綜合報導李貞秀上任民眾黨不分區立委後，就爭議連連，不僅國籍問題遲遲未解，還爆料指新竹市長高虹安拿了柯文哲700萬元，引發黨內不滿；原先堅持不退位，但昨（13）日仍遭民眾黨中評會依《紀律評議裁決準則》第32條、第36條「開除黨籍」，短短70天便火速下台。對此，資深媒體人鍾年晃也用一句話「翻譯」民眾黨聲明中列出的4大理由，讓台北市議員簡舒培直呼「李貞秀被民眾黨仙人跳了！」
白沙屯媽祖進香「4亂象」 網怨：麻煩香燈腳有點素質
白沙屯拱天宮媽祖進香活動正式展開，今年報名人數突破46萬，創下歷史新高，卻也引發相關亂象問題。有網友發出「抱怨文」，並列出4點提醒香燈腳們有點素質。
研究揭「自做1事」降23%失智風險！新手更降67%機率
預防失智相當重重要。醫師鄭淳予表示，一篇刊登於今年(2026)年3月期刊的研究發現，自己煮飯可以降低失智風險，每週至少自己煮一頓飯的男性降低23%失智風險，女性降幅則高達27%。烹飪新手獲益最大，不太會烹煮的人，每週至少煮一次，最高可降低67%失智風險。
白沙屯媽祖進香「完整餐盒」被丟路邊 信眾嘆：愛心被糟蹋
白沙屯拱天宮媽祖於12日深夜11時55分起駕，展開為期8天7夜的徒步進香行程，今年報名人數突破46萬，創下歷史新高。然而隨著香燈腳人數激增，進香路上也浮現不少亂象，有網友發文分享，沿途發現完整未動過的餐盒被遺棄在路邊，引發討論。
2026裝修新制上路！「想做就做」模式已過 施工前須完成申請審查
（生活中心／綜合報導）室內裝修制度自2026年起逐步調整，多數工程在動工前須先完成申請與審核程序，貼壁紙、油漆 […]
自己煮好麻煩？名廚推這道飯 肉菜飯一鍋搞定
最新調查發現，多數長者家庭在家開伙，卻常為「煮什麼、怎麼煮、怎麼煮得健康又好吃」煩惱。為減輕照顧者壓力，伊甸基金會特別設計10道簡單、易學的料理教學影片。 8成銀髮家庭自己煮 伊甸基金會公布銀
不只外表吸睛！4生肖女自帶「高質感又溫柔」，「這位」人美心更善讓人忍不住被吸引～
不只長相出眾，氣質自然出挑，更難得的是，她們內心柔軟、待人真誠，總能在不經意間散發出讓人安心的魅力。這樣的人，不需要刻意討好，也不用強勢存在，卻能在群體中默默成為大家最喜歡、最信任的存在。以下這四個生
梁朝偉吃梨戲拍40次「不知道王家衛要什麼」 曝表演最後階段：沒什麼好怕的
梁朝偉13日參加金馬電影大師課，在金馬獎男配角得主劉冠廷的主持與談下，分享演員功課和獨門心法。從影40多年來，他坦言現在會離開舒適圈、跟其它不熟悉的團隊合作，「現在是我表演的最後階段，沒有什麼好怕的，多嘗試一點新的東西。」
太熱了？高雄一夜2火警 冷氣機冒煙驚魂
太熱了？高雄一夜2火警 冷氣機冒煙驚魂
這3生肖要發了！財運走高擋不住 偏財悄悄降臨
這3生肖要發了！財運走高擋不住 偏財悄悄降臨
「只要媽在，家就在」天生沒手腳...81歲嬤用嘴縫衣、斷臂夾筷 獨養3兒女長大
母愛的力量究竟能有多大？在中國甘肅省白銀市的回河村，有一位高齡81歲的母親王玉氏，用她破碎的身軀演繹了震撼人心的生命樂章。王玉氏出生於1945年，天生四肢不全、沒有手腳，但在那個物資匱乏的年代，她憑藉著驚人的意志力，在丈夫外出務農期間，獨自承擔起照顧3名年幼子女的重擔。這段「無肢養家」的故事近日曝光，讓無數網友濕了眼眶，封她為「最堅強的母親」。
大S離世一年！S媽再度痛失至親 悲傷證實：我心碎中
雅維．茉芮於13日在臉書發文說明父親離世消息，文中提到「家父已於近日安詳離世」，並感謝外界的關心與支持。她同時表示，家屬將懇辭奠儀，若親友有意致意，可透過葬儀社致贈花籃，以表達心意。整體發文語氣平靜，字裡行間流露對父親的不捨之情。據了解，雅維．茉芮為董事長...
TVBS爆裁員潮！名嘴昔「被離職」吐心聲：背叛感衝擊
TVBS人事異動，再度爆出裁員潮，資深主播吳安琪告別主播台，謝向榮以及方念華，前者澄清職務無異動，後者被列入「留校察看」名單，對此，TVBS發聲強調報導內容不屬實，如今風波鬧得沸沸揚揚，讓曾有過「被離職」經驗的名嘴楊月娥心有戚戚焉，坦言當時腦海中都是「被背叛感的衝擊」。
追不到女院長竟潑她中醫診所汽油！台中狂男遭羈押禁見
台中一名男子疑追求中醫診所女院長未果，近日竟潑汽油恐嚇，診所被迫停診，檢警迅速拘提到案，法院在昨（13日）裁定羈押不過未禁見。
血汗醜聞！中國海底撈承認逼迫員工賠償顧客、職場霸凌 網掀抵制潮
中國知名連鎖火鍋餐廳「海底撈」，近來醜聞連爆。一名在中國海底撈打拚6年的老員工蔣小姐在網上心碎發聲，揭露這家標榜服務至上的火鍋店，背後竟無情剝削員工。她爆料店內有個荒謬的潛規則，只要有客訴，不管誰對誰錯，員工都得自費500元人民幣（約新台幣2300元）買毛絨玩具或禮盒送客，有人甚至賠到好幾千元，簡直是在貼錢上班。